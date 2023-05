Instagram es uno de nuestros escaparates de moda favoritos, puesto que acudimos a él para conocer las últimas tendencias que se encargan de lucir las influencers. Y si algo nos queda claro este 2023 es que los flecos son los grandes protagonistas. Rocío Osorno nos sorprendía el otro día con un vestido rosa de Asos perfecto para los looks de invitada de este año y ahora ha sido Sara Carbonero quien ha vuelto a crearnos una necesidad: en el último evento en el que ha participado, la presentadora ha lucido un dos piezas que, para nosotras, ya es el conjuntazo de la temporada.

Se trata de una propuesta de la marca Slowlove, firma que comparte con la también periodista Isabel Jiménez, formado por un pantalón palazzo y un top halter con flecos, un total look que no puede gustarnos más. Así, la presentadora se ha vuelto a convertir en un icono de inspiración para nosotras como ya hizo con el conjunto boho que no nos hemos quitado esta primavera. Hemos encontrado el conjunto en la web de Cortefiel, donde ahora ambas piezas tienen una rebaja del 33% para que te lleves cada una de ellas por 40, por lo que, por 80 euros, tienes una apuesta perfecta para cualquier ocasión.

Los flecos y el estampado floral en color teja logran ese aire 'boho' clic tan bonito. Cortefiel

No hay detalle en este conjunto que no nos haga perder los sentidos: desde los flecos que cumplen con una de las tendencias más fuertes de la temporada hasta el estampado floral que no falla cuando llega la primavera. Aunque el verdadero mérito de esta apuesta tan completa es haber conseguido la apuesta boho perfecta para arrasar en cualquier evento, boda incluida, pues tiene un corte muy elegante que podremos elevar (¡aún más!) con unas sandalias de tacón. Se lo debe al contraste de larguras del top, en gran parte, pues la abertura de la parte delantera acabada en cuello halter con lazo choca con una espalda despejada y cola que rebasa la línea de las rodillas.

Aunque el pantalón es más sencillo, un palazzo con cinturilla de goma, cabe destacar que, sin él, el top de flecos no podría alcanzar el nivel de elegancia (y sensualidad) que derrocha. Una combinación ganadora que, no obstante, puede separarse en caso de necesidad: no habrá blusa blanca que se resista a esta propuesta, ni vaquero que no eleve su potencial combinado con la parte de arriba.

