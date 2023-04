Nuestro radar de tendencias de moda no solo pone el foco en conseguir que en nuestro armario casual tengan presencia todos los estilos y detalles que se llevan cada temporada. También se focaliza en el sector nupcial, en concreto, en la moda de invitada. Dar con el outfit perfecto se convierte entonces, junto a la preocupación por acertar con el regalo, aunque los novios hayan elaborado una lista de bodas, en uno de nuestros principales quebraderos de cabeza. Desde los colores hasta la forma y la altura del tacón, a pesar de que nuestra practicidad nos hará decantarnos por esas sandalias de invitada perfecta en las que invertimos menos de 40 euros, pero que son cómodos para bailar durante toda la jornada.

Pero centrándonos de nuevo en el look, tenemos claro que, para este 2023, hay tendencias de invitada que no deberíamos dejar pasar si queremos ganarnos el título de más estilosas del evento. Por un lado, en cuanto a tonalidades, el verde acapara la paleta cromática al estar presente en los outfits en todas sus gamas. En cuanto a detalles que marcan la diferencia, los volúmenes, las espaldas descubiertas y las plumas (que ya causaron sensación la pasada temporada) serán los protagonistas de las bodas de este año. Aunque, tenemos que reconocer que nuestra tendencia favorita es otra: ¡los flecos!

Si ya nos gusta lucirlos en prendas de diario como la chaqueta y el pantalón efecto mono oversize y de estilo boho que le vimos a Sara Carbonero, para una ocasión como una boda nos parece una apuesta segura. Ya nos dejaron boquiabiertos el vestido de Sfera en color frambuesa que tenía a los flecos como auténticos protagonistas de un modelo que simulaba a un mantón de Manila o la versión de esta prenda tradicional en formato falda, a la venta en Mango. Pero es que los looks con flecos que hemos seleccionado bajo estas líneas no pueden parecernos más perfectos para tus bodas de 2023.

Cinco vestidos de invitada con flecos

Corto y lleno de flecos, de Sfera. De inspiración años 20, el vestido corto en color violeta de Sfera, a la venta en El Corte Inglés cumple con la tendencia total de esta temporada. En este diseño, los flecos son los auténticos protagonistas, ya que parten de la parte superior de la prenda y se alargan hasta casi el final del vestido. Es de tirantes anchos y cuesta menos de 40 euros.

Flecos y color violeta, no podemos pedirle más a este vestido. El Corte Inglés

Datos estructurados producto Nombre: Vestido corto flecos Descripción: Vestido corto de flecos en color violeta. Escote recto y tirantes anchos. Confeccionado en viscosa y nylon. Marca: Sfera Rating: 4.6 Autor del rating: 20deCompras Precio: 39.99 Imagen:

Midi, escalonado y con la espalda cruzada. Por fin hemos desterrado la imposición de que el color negro no es para una invitada (y así lo confirmó Aitana en uno de sus últimos looks de boda). Por ello, esta propuesta midi, de Asos Desing es todo un acierto: con diseño escalonado, tirantes finos cruzados en la espalda y escote ligeramente en pico.

Si apuestas por el negro, este es tu vestido. Asos

Datos estructurados producto Nombre: Vestido midi negro flecos Descripción: Vestido midi negro escalonado con flecos por todo el vestido. Tirantes finos cruzados en la espalda. Escote en pico. Marca: Asos Desing Rating: 4.7 Autor del rating: 20deCompras Precio: 119.99 Imagen:

Top halter estampado. En lo que a flecos se refiere, hay vida más allá de los vestidos y, si no, que se lo digan a este top halter estampado (que podemos combinar con un pantalón a juego para un total look, tan tendencia este año). Con lazada en el cuello y los flecos alrededor del bajo, no puede gustarnos más.

No puede gustarnos más este conjunto. Cortefiel

Datos estructurados producto Nombre: Top halter Descripción: Top halter cruzado y estampado con flecos en el bajo y a juego con pantalón. Confeccionado en viscosa. Se ata con una lazada en el cuello y queda largo por debajo de la rodilla para un total look. Marca: Slowlove Rating: 4.9 Autor del rating: 20deCompras Precio: 59.99 Imagen:

Flecos en el pantalón y color amarillo. Y si, en vez de en la parte de arriba, queremos lucir flecos en la de abajo (¡y descartamos la opción de falda!), el pantalón de Sfera es perfecto. En color lima, con todas las perneras llenas de flecos y con un movimiento para ser la reina de la pista.

Este pantalón nos ha dejado boquiabiertas. El Corte Inglés

Datos estructurados producto Nombre: Pantalón flecos Descripción: Pantalón de flecos en color lima, con todas las perneras llenas de flecos. Cremallera invisible. Marca: Sfera Rating: 4.7 Autor del rating: 20deCompras Precio: 49.99 Imagen:

Todo al dorado. Con un corte que nos recuerda al de amazona de Jean Paul Gaultier que Georgina Rodríguez lució hace dos años en el Festival de Cannes, el vestido dorado de Asos Desing, ofrece un acabado degradado y con flecos colgantes. Su parte delantera tiene un diseño cruzado, mientras que la espalda tiene un amplio escote.

Este modelo está diseñado para brillar. Asos

Datos estructurados producto Nombre: Vestido largo dorado Descripción: Vestido largo dorado, con diseño degradado de flecos colgantes. Cierre con cremallera en la espalda. Marca: Asos Desing Rating: 4.6 Autor del rating: 20deCompras Precio: 156.99 Imagen:

¿Quieres descubrir las mejores ofertas? Apúntate a nuestra Newsletter.

Todos los productos y servicios han sido elegidos de forma independiente por nuestros periodistas, atendiendo a sus prestaciones y/o rebajas. Cada vez que decides comprar a través de los artículos de 20deCompras, 20minutos.es recibe una comisión.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de El Corte Inglés y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.