Fichamos seis sandalias de pala bonitas, cómodas y versátiles para llevar en la recta final del verano

No hay prescriptora de moda que no tenga en su armario, al menos, un par; y es que, sin renunciar a la máxima comodidad, aseguran estilo y versatilidad, ya que no hay prenda con la que no combinen. Hablamos de las sandalias de pala, el modelo más buscado del verano, una propuesta ligera, fácil de poner (¡y de quitar!), perfecta para incluir en la maleta al no ocupar apenas espacio y, también, para cumplir con las tendencias vigentes en las calles de España. Y es que este modelo inspirado en las clásicas Orán de Hermès es una inversión segura que podremos exprimir cada verano.

Se lo debe al amplio abanico de propuestas disponibles, tanto en forma como en color, que nos permite apostar por sandalias más clásicas y atemporales para asegurar que encajan con cualquier estilo o por aquellas innovadoras y arriesgadas que eleven el look más sencillo. Fórmulas aptas para todos los gustos y edades que, sí, nos han conquistado un verano más.

A nosotras y a las más de 5.000 usuarias que han dejado su buena valoración en Amazon tras comprar las sandalias de pala de The Drop, disponibles en 24 colores y en tallas de la 36 a la 43. Un modelo clásico y sencillo por menos de 35 euros que es perfecto para ir a la oficina, a un vermú con amigas o para ser el recambio ideal tras quitarnos los tacones de nuestro look de invitada. (Precio: 34,90 €. Ref B08Q5BZVPJ)

La disponibilidad de colores y tallas son dos de sus ventajas. Amazon

Datos estructurados producto Nombre: Sandalias destalonadas planas Descripción: Sandalias destalonadas planas con banda en el empeine disponibles en 24 colores y en tallas de la 36 a la 43. Marca: The Drop Rating: 4.1 Autor del rating: 20deCompras Precio: 34.90 Imagen:

La rebaja del 72% y el hecho de que pertenezca a la última colección de Pedro del Hierro son los dos alicientes que nos han llevado a destacar estas sandalias de pala de piel negras. Con un detalle de nudo para agarrar el empeine y un ligero tacón para proteger el talón, son una apuesta ganadora que nos acompañará los próximos veranos. (Precio: 39 €. Ref 2045746)

La tira trasera aporta un extra de agarre. Cortefiel

Datos estructurados producto Nombre: Sandalia plana de piel con nudo Descripción: Sandalia plana tipo pala realizada en napa de alta calidad con detalle de tiras tubulares anudadas. Plantilla de napa caprina. Altura de tacón: 1 centímetro. Marca: Pedro del Hierro Rating: 4.8 Autor del rating: 20deCompras Precio: 39 Imagen:

Una propuesta menos seria y más juvenil es la que hemos encontrado en el catálogo de Springfield: se trata de unas mule de rafia multicolor, aunque los azules son los protagonistas. El detalle de los flecos le aporta un toque étnico ideal para este verano, pues, aunque pase de moda el próximo año, solo nos habrán costado 7 euros. (Precio: 6,99 €. Ref 9885708)

La punta cuadrada es tendencia este verano. Springfield

Datos estructurados producto Nombre: Mule Rafia Multicolor Descripción: Sandalia plana con rafia trenzada multicolor con detalle de flecos. Marca: Springfiel Rating: 4.4 Autor del rating: 20deCompras Precio: 6.99 Imagen:

En tres colores, rosa, naranja y negro, está la sandalia de cruzada de mimbre de Lefties, perfecta para las que buscan modelos clásicos que, sin embargo, tenga un punto juvenil y veraniego. El diseño es muy parecido al de las Orán, pero la rafia le resta seriedad. (Precio: 19,99 €. Ref 1545/190/060)

También están disponibles en naranjas y negro combinadas con el 'nude'. Lefties

Datos estructurados producto Nombre: Sandalia cruzada Descripción: Zapato tipo sandalia para mujer disponible en varios colores con tiras cruzadas en la parte delantera. Marca: Lefties Rating: 4.4 Autor del rating: 20deCompras Precio: 19.99 Imagen:

El naranja no debe faltar ningún verano y menos este, pues los colores vitamina se han convertido los protagonistas. Por eso, no es de extrañar que estas sandalias de Tiffosi, el modelo Fire, esté volando en el catálogo de Springfield: del diseño al precio, todo son ventajas. (Precio: 11,50 €. Ref 1525610)

El volumen de la tira del empeine es muy elegante. Springfield

Datos estructurados producto Nombre: Sandalias Fire Descripción: Sandalias naranja de verano de plástico con tira en la parte delantera. Marca: Tiffosi Rating: 4.5 Autor del rating: 20deCompras Precio: 11.50 Imagen:

Más informales son estas sandalias de pala de Havaiana que, además, pueden usarse en entornos con agua: perfectas por su comodidad e ideales por el diseño moderno y único por el que han apostado. Tela rígida en zigzag y tiras doradas para darle un toque muy elegante poco propio de las chanclas. (Precio: 31,49 €. Ref 9960838)

Están a medio camino entre unas sandalias de pala y unas chanclas. Cortefiel

Datos estructurados producto Nombre: You Trancoso Descripción: Sandalias de pala con estampado en zigzag combinado con tiras metalizadas.

Marca: Havaianas Rating: 4.3 Autor del rating: 20deCompras Precio: 31.49 Imagen:

¿Quieres descubrir las mejores ofertas? Apúntate a nuestra Newsletter.

Todos los productos y servicios han sido elegidos de forma independiente por nuestros periodistas, atendiendo a sus prestaciones y/o rebajas. Cada vez que decides comprar a través de los artículos de 20deCompras, 20minutos.es recibe una comisión.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Cortefiel y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.