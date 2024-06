Rosalía impacta con un vestido de rejilla transparente y pelo mojado

No hay ninguna española que juegue tanto con la moda como Rosalía. La artista ha logrado hacerse un hueco en el mundo de la moda gracias a los videoclips de Con altura o Aute couture, para luego enamorarnos con sus looks en Instagram o sobre el escenario. Todo esto le ha valido para sentarse en el 'front row' de desfiles de grandes firmas como Schiaparelli, Acne Studio, Prada y Dior.

Sin embargo, la 'maison' francesa ha ido más allá y ha convertido a Rosalía en su nueva embajadora, una decisión de Dior que ha enfadado a algunos fans de la firma que consideran que la catalana no tiene la clase suficiente: "No entiendo de moda ni de negocios. No obstante, conozco bien la trayectoria del Señor Dior y seguro estoy de que Rosalía no representa la marca tan excelente que creó".

En los últimos años, la artista ha demostrado que domina tanto la moda que es capaz de adaptar todas las tendencias para que encajen a la perfección con su estilo y un claro ejemplo de ello son las transparencias. La primera vez que la vimos con un look tan impactante de este tipo fue con un arriesgado vestido efecto desnudo y escote 'underboob' en los premios Billboard Women in Music y, desde entonces, el factor 'wow' ha ido en aumento.

Ahora, Rosalía mezcla esta estética tan arriesgada en vestidos muy románticos con camisones blancos, flores bordadas o encajes delicados que lleva con y sin sujetador, mostrando el pecho o la ropa interior. Para una de las últimas grandes fiestas de Los Ángeles no iba a ser diferente y sus braguitas se convirtieron en las protagonistas.

Rosalía en una fiesta en Los Ángeles Getty Images

Aunque para nosotros en California siempre es verano, lo cierto es que últimamente en Los Ángeles tienen unas temperaturas muy parecidas a las nuestras, con unas mínimas que no superan los 15 grados. Es por eso que la catalana no dudó en ponerse un abrigo de pelo que no nos dejó ver bien el look que llevaba debajo, pero, por lo poquito que pudimos observar, está claro que el minivestido era completamente transparente.

Se trata de un vestido de rejilla con flores bordadas que, a excepción de unas braguitas negras a tono, lleva sin nada debajo. La prenda se une en el escote mediante un lazo y lo ha combinado con unas botas anchas de estampado de serpiente junto a un peinado efecto mojado en su larga melena.

El vestido es muy parecido al que llevó a los Latin Grammy que se celebraron en Sevilla el año pasado, con un diseño negro de encaje, con cola y escote barco firmado por Balenciaga.

Rosalia arrives at the 24th annual Latin Grammy Awards in Seville, Spain, Thursday, Nov. 16, 2023. (Photo by Vianney Le Caer/Invision/AP) Vianney Le Caer

Por ropa interior lucía un tanga negro que completaba un look favorecedor y arriesgado en consonancia con una tendencia que recuerda al 'no pants' o efecto desnudo que hemos visto últimamente en las alfombras rojas y que ahora ha saltado al 'street style'.

