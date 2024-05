La reacción de los fans de Dior tras comunicar que Rosalía es su nueva embajadora: "Demasiado vulgar"

Ayer Rosalía se convertía en noticia después de que Dior anunciara que la cantante española iba a ser su nueva embajadora. La firma lo confirmaba con un retrato de la catalana en su cuenta oficial de Instagram con unas fotografías realizadas por Collier Schorr y vestida de pies a cabeza por la 'maison' francesa, como ha estado haciendo en sus últimas apariciones públicas.

"Celebrando la apasionante sinergia entre la moda, la actuación y la música, la 'maison' está encantada de anunciar que la cantautora ganadora de un Grammy, Rosalía, será su nueva embajadora. Explorando tanto la emoción espontánea del color como la profunda intensidad del blanco y negro, estos retratos de Collier Schorr, su singularidad natural y su aura magnética brillan en cada conjunto atemporal de Maria Grazia Chiuri", anunciaba Dior con un post compartido con la cantante.

Tras los múltiples desfiles en 'front row' de la 'maison' a los que Rosalía ha sido invitada y los 'total looks' de Dior, era cuestión de tiempo que desde la firma anunciasen esta colaboración con la artista española, convirtiéndola en uno de las grandes representantes de nuestro país a nivel mundial.

La decisión más criticada de Dior

Sin embargo, los comentarios de celebración se han visto opacados por los mensajes cuestionando la decisión de la firma francesa, ya que algunas personas opinan que la cantante no está 'a la altura' de una marca de lujo como esta.

"No tengo nada en contra de Rosalía, pero no, gracias", "No entiendo de moda ni de negocios. No obstante, conozco bien la trayectoria del Señor Dior y seguro estoy de que Rosalía no representa la marca tan excelente que creó", "Demasiado vulgar para Dior", "Ella me da vibra de Versace no Dior" son algunos de los comentarios que podemos leer en la publicación.

No obstante, los fans de la artista no solo han visto esto como una muy buena noticia, sino que también han salido a defender a su ídolo con uñas y dientes: "A todas las que estáis rabiando y llamáis choni a Rosalía, argumentando que conocéis a la perfección la esencia de la 'maison', quizá deberíais revisar vuestros apuntes de sociología de la moda. Concretamente, los que ubican a Christian Dior como el propulsor de la nueva, estrafalaria y fantasiosa moda 'à la faiçon française' que viene a levantar los ánimos de una nación gris y depresiva de postguerra. Con esto quiero decir que Rosalía es exactamente el giro de tuerca por el que el mismísimo Dior hubiera apostado tras unas embajadoras aburridas e insulsas como las de los últimos años (no diré nombres). Y por último me dirijo a vosotras, catetas, que no concebís la moda más allá de los tonos pastel y un abrigo camel, haced gala de esa clase que decís que le falta a Rosalía y sed más discretas con vuestras palabras… No reconoceríais la elegancia ni aunque os dieran en la cabeza con ella".

Si esta disertación no fuera suficiente, otros también han dejado claro su apoyo a la cantante frente a las críticas, diciendo que "mientras la gente más la odia, ella se vuelve más fuerte e importante" o que "Dior vuelve a ser guay de nuevo".

Sea como sea, el tema de Rosalía siendo la embajadora global de Dior va a dar mucho que hablar durante una temporada, porque mientras unos dicen que es demasiado vulgar para la firma, otros comentan que la 'maison' francesa es demasiado aburrida para el estilo tan vibrante de la artista.

