Rosalía se salta el protocolo de vestimenta de la Gala MET 2024 para lanzar un 'zasca' a Rauw Alejandro

Una de las rupturas de 'celebrities' que marcó el pasado 2023 fue la de Rosalía y Rauw Alejandro. Fue en pleno verano cuando la revista People lanzaba su exclusiva dando la noticia, que fue confirmada por los cantantes poco después. A pesar de que la española y el puertorriqueño formaban una de las parejas más especiales del momento, el final de la relación no fue demasiado feliz, ya que se rumoreó que había 'terceras personas' por parte de Rauw.

A finales de 2023, Rosalía pasaría página de su ruptura con el cantante de Puerto Rico y comenzaba una nueva historia de amor con uno de los actores del momento, Jeremy Allen White.

No obstante, a pesar de que hacía tiempo que la catalana y el de Puerto Rico no coincidían, esta noche de la Gala MET 2024, tanto Rosalía como Rauw Alejandro han estado invitados a los 'Oscars de la moda' y, sin duda, la española ha aprovechado el poder de su look para lanzar un mensaje claro a su ex (una vez más).

¿El nuevo look de la venganza de Rosalía?

Rosalía es una de las mujeres más rompedoras en cuanto a estilo se refiere. La catalana se atreve a lucir las tendencias más arriesgadas y las defiende con muchísima seguridad. Sin embargo, en el caso de la Gala MET 2024 parece que Rosalía ha preferido saltarse el protocolo de vestimenta para lanzar un 'zasca' a Rauw Alejandro.

La temática de la gala de este año es El jardín del tiempo, la idea de la belleza fugaz inspirada en un relato corto del mismo título escrito por J.G. Ballard en 1962, que sigue al tema de la exposición, 'Sleeping Beauties: Reawakening Fashion' (Bellas durmientes: el despertar de la moda). En este sentido, el 'dress code' invitaba a llevar estilismos en los que los elementos de la naturaleza (flores, plantas...) así como otros seres fantasiosos relacionados con la misma (diosas, hadas...) eran los protagonistas. No obstante, Rosalía ha ignorado esta vestimenta y ha sorprendido por llevar un look negro muy curioso, que podría ser su nuevo 'vestido de la venganza'.

Fue en los Latin Grammy celebrados en Sevilla el pasado mes de noviembre de 2023 cuando Rosalía cantó, delante de Rauw Alejandro y su madre, 'Se nos rompió el amor' de Rocío Jurado, y cambiando la letra al "de tanto usarlo, o de no usarlo" y lució dos vestidos negros. Este icónico momento fue calificado como toda 'una venganza' por parte de la española a su expareja, que se podría haber repetido (al menos por la parte estilística) en la Gala MET 2024.

Para acudir al evento de moda, la artista ha llevado un 'dos piezas' de top y falda de color negro. Por un lado, la parte superior es un diseño de palabra de honor con cierre de botonadura en la parte delantera, volante péplum del que nace una larga cola y detalle de cinturón fino a tono, gracias al que potencia la silueta de 'reloj de arena'. Por otro lado, la parte inferior es una falda de talle alto y larga.

Rosalía, con vestido negro de Dior, en la Gala MET 2024 Getty Images

Asimismo, la intérprete de Motomami, ha añadido un par de elementos que podrían confirmar que se trata de su nuevo look de la venganza, firmado por Dior: los guantes largos de efecto piel y el tocado de redecilla con marco cuadrado que lleva sobre la cara, al estilo 'viuda negra'.

Sin embargo, Rosalía no ha confirmado que esto sea así, ya que tal y como ha declarado en el propio evento: "Cuando supe que el tema era sobre las "bellas durmientes", pensé que significaba para mí, cuando te vas a dormir lo primero que ves es la oscuridad. Es el preludio a los sueños y hoy estoy celebrando Dior como un tulipán negro".

Por su parte, el 'outfit' de Rauw Alejandro tampoco ha cumplido con la etiqueta marcada y ha sido uno de los más criticados en redes. El de Puerto Rico ha llevado a esta cita un pantalón blanco satinado y un top plateado que no ha terminado de conquistar.

Rauw Alejandro en la MET Gala 2024 Wireimage / Getty

No es la primera vez que vemos un estilismo de 'la venganza' en la Gala MET, ya que Bella Hadid también aprovechó este mediático evento en 2017 para llevar el suyo al pasar cerca de su ex, The Weeknd, y su nueva pareja de entonces, Selena Gomez. En su caso llevó un mono de encaje muy sexy de Alexander Wang.

Bella Hadid en la Gala Met, 2017 Getty Images

