Rosa López reaparece con un body de encaje transparente muy sexy y favorecedor

Aunque no hace el frío que debería, ya estamos en otoño, lo que significa que aprovecharemos cualquier baja de temperaturas para poder adentrarnos en las tendencias que nos depara esta nueva estación. Para la temporada, los looks lenceros serán un imprescindible y, como bien sabe Rosa López, los llevaremos a todas partes.

Últimamente, la ganadora de Operación Triunfo 1 está muy presente en las televisiones, compaginando los escenarios con los platós, donde no descarta trabajar en un futuro, aunque solo en un programa que le "aportase experiencia, calidad, que fuese lindo y blanco", dijo en una entrevista, donde también añadió que "no estaría mal si, además, contasen conmigo como presentadora o jurado".

De momento, la cantante debutó como asesora de David Bisbal en La Voz Kids este verano, donde nos sorprendió con varios looks que dejaban claro el amor de Rosa por la moda, luciendo un mono rojo de escote halter muy favorecedor, un vestido azul de inspiración ochentera y un traje de lentejuelas con un body de encaje que nos enamoró.

Este último conjunto fue uno de los más comentados y, en su reaparición, ha querido repetir la fórmula ganadora con un look similar, cambiando el 'brilli brilli' por algo más informal para el estreno del cortometraje La Cita, de Itziar Castro.

La cantante posó en el 'photocall' con su amiga luciendo un body lencero negro con encaje tanto en la copa como en el esternón, que combinó con unos pantalones 'wide leg' de traje y pinzas, que favorecían mucho a su figura.

En el tema 'beauty', se decantó por una sombra con purpurina y labios morados metalizados, aunque lo que más llamó la atención fue su peinado. Rosa se recogió el pelo en unas 'boxer braids' entre las que estaba entrelazado un mechón rosa.

Los 5 mandamientos para tener el vientre plano de Rosa López

En los últimos años, el ejercicio se ha convertido en uno de los hobbies de la artista, como dejan ver sus brazos tonificados y un abdomen totalmente plano. Sin embargo, aunque el deporte es fundamental, conseguir estos abdominales no es algo sencillo, por lo que los expertos de Club Metropolitan nos comparten los 5 mandamientos para tener un vientre de acero.

1. El entrenamiento abdominal, por sí solo, no te dará un vientre plano. "Centrarnos solo en hacer abdominales no es la clave. Desafortunadamente, creemos que por trabajar más el abdomen, más rápido tendremos un abdomen plano. Sin embargo, debemos apostar por combinar las sesiones de HIIT con fuerza (pesas) y control de la alimentación, pues será lo que nos ayudará a conseguir un abdomen plano y definido".

2. No centres todos tus esfuerzos en las rutinas isométricas. "Esta modalidad de ejercicios, también conocido como planchas, te ayudaran a mejorar el equilibrio y a activar muchas fibras musculares, pero no te van a dar unos abdominales de hierro, para ello necesitas que el abdomen se hipertrofie. Las planchas deben ser parte de tu entrenamiento, pero a su vez necesitas movimientos isotónicos (en los que el músculo se acorta) para tener eses tan deseado abdomen plano".

3. Come de forma consciente y no te olvides de hidratarte. "Comer de forma consciente, masticando bien los alimentos no solo ayuda a nuestro cuerpo a saber cuándo estamos saciados, sino que además evitaremos comer más de lo necesario. Para construirte un abdomen plano y definido vas a tener que planificar tu nutrición. No te olvides de mantenerte bien hidratado. Beber agua de forma continua te ayudará a mantener tu cuerpo hidratado y evitar la hinchazón".

4. Ataca en todas las direcciones. "Es importante realizar un ataque abdominal multidireccional. Hay varios pares de músculos del core y se mueven en múltiples planos. No puedes simplemente entrenarlos arriba-abajo o de lado a lado, sino que es necesario trabajarlo con ejercicios como la rueda abdominal y elevaciones de rodilla para oblicuos, entre otros"

5. Mente y cuerpo deben estar alineados. "No podemos olvidarnos de la parte mental. Si hablamos de hacer ejercicio, la motivación es esencial para trabajar cualquier parte del cuerpo. Una recomendación para no caer en rutina es trabajar basándonos en objetivos a corto plazo, incluyendo principalmente aquellos que nos motiven a entrenar. El estrés y la falta de sueño son tan enemigos de un vientre plano como una mala alimentación o la falta de ejercicio, ya que hay un exceso de cortisol, la hormona que regula los niveles de azúcar en sangre, y de este modo puede inflamarse tu vientre y sufrir alteraciones en el peso. La meditación es una disciplina excelente para mantener a raya el estrés".

