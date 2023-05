El reloj favorito del rey Felipe VI solo cuesta 155 euros: este es el modelo

El rey Felipe VI cuenta con numerosos complementos en su colección, que luce en los diferentes actos a los que acude. Y es que Victoria Federica no es la única que causa tendencia. Y si bien es cierto que cuenta con diferentes y lujosos accesorios en su haber, ya son varias las ocasiones en la que hemos visto al monarca con un reloj de gama media. Es el caso del Swatch Sistem Damier SUTB406, el modelo con el que hace unos días se dejó ver en Reino Unido durante la coronación de Carlos III.

Aunque es un reloj muy funcional y práctico, la marca no deja de lado el diseño, que en este caso cuenta con esfera y correa negras y un ribete rojo adornando la esfera y algunos puntos de las agujas del reloj.

Swatch Sistem Damier SUTB406 Swatch

"¡Dale la vuelta y podrás ver el mecanismo en funcionamiento!", reza la marca sobre este modelo de reloj, que actualmente está agotado. Sin embargo, la marca ofrece otros modelos similares desde 155 euros, hasta 240.

La empresa, fundada en los años 80, eligió el nombre de Swatch para la firma, como una contracción entre 'secondary watch' (segundo reloj), ya que los relojes estaban pensados como accesorios desechables en un primer momento.

Swatch Sistem Damier SUTB406 Swatch

La empresa cuenta con otras firmas de relojes como Omega, Tissot, Certina o Pierre Balmain. Divide sus gamas en cuatro: lujo y prestigio (Omega o Harry Winston), rango alto (Longines o Union Glashütte), rango medio (Hamilton y Pierre Balmain) y rango básico (Endura o Swatch). Desde entonces, hemos podido ver colaboraciones publicitarias y divertidos diseños en su gama más desenfadada.

Aunque originalmente eran relojes realizados en plástico, con movimiento de cuarzo y divertidos diseños, hoy en día también hay modelos digitales, automáticos y en metal.

¿El reloj se pone en la muñeca izquierda o la derecha?

El protocolo, en ocasiones, se centra en hábitos que en la actualidad pueden quedar un tanto desfasados. Pero en el caso de los relojes, tiene su explicación. Desde que el reloj de muñeca apareció en nuestras vidas, se pone en la mano izquierda, pero en realidad, se coloca en la mano opuesta a la mano 'útil'. Esto se debe a que había que dar cuerda al reloj y debía hacerse con la mano 'buena'. Además, de este modo se evitaba dar golpes y roces con la mano que más se usaba. También era una cuestión práctica, cuando estabas con la mano ocupada (tomando una copa o escribiendo) y alguien te pedía la hora o necesitabas mirarla, no era necesario parar la actividad para consultarlo. Como el número de zurdos es inferior, lo común era ver a la gente con el reloj en la izquierda.

La influencia de la moda cambió ciertos aspectos del protocolo, ya que entró a formar parte de un complemento más del look y fue utilizado como una estrategia de marketing, mostrando así sus nuevos relojes a los que no había que dar cuerda. Una de las marcas que utilizó esta estrategia fue Swatch, que para demostrar al público que sus relojes operaban con baterías y no requerían el mecanismo de la cuerda, sacó el eslogan "Swatch, úsalo bien, los tiempos han cambiado, se siente mejor y se ve mejor".

En la actualidad, entre la marca de relojes suizos podemos encontrar modelos de todo tipo, con diferentes materiales, digitales o inteligentes, pero todos fieles al lema de la marca: “Tick Different”.

