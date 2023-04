La reina Letizia lleva tacones de Leonor y se viste de flamenca (a su estilo) con un vestido de lunares

Como cada año, los reyes han sido los encargados de entregar el Premio de Literatura Miguel de Cervantes 2022 en el paraninfo de la Universidad de Alcalá de Henares. Este año, el galardonado ha sido el poeta venezolano Rafael Cadenas, autor del conocido poema Derrota y con los títulos Amante (1983), Realidad y literatura (1979) y El taller de al lado como obras más destacadas.

La reina Letizia junto al rey Felipe VI han presidido toda la ceremonia y de nuevo su vestuario ha llamado (y mucho) la atención. En los últimos años, cada vez que acude a estos premios, su look se viraliza, como ocurrió con el vestido azul con escote de lágrima que también tiene en rojo de Carolina Herrera o el conjunto de lana gris que tanto le gusta, también de la misma diseñadora.

En esta ocasión, le ha coincidido con la Feria de Abril de Sevilla y ha aprovechado para hacer un guiño a la fiesta sevillana con un vestido de flamenca, pero eso sí, siendo siempre fiel a su propio estilo.

La reina Letizia en el premio Miguel de Cervantes 2022 Getty Images

Esta vez, la reina ha vuelto a confiar en una de las firmas andaluzas más amadas por las expertas en moda: Vogana. En concreto, se trata del vestido Nanda en un tono verde salvia con lunares en blanco que incorpora un cuello cruzado y unas innovadoras mangas de poeta con 'cut-outs', dándole un toque atrevido, pero sofisticado, al look.

No es la primera vez que la vemos con este vestido, y es que la reina lo estrenó el pasado 12 de Octubre, durante el desfile militar del Día de la Hispanidad. En aquella ocasión, Letizia lo llevó junto a un recogido bajo muy tradicional, pero esta vez ha optado por un peinado más en tendencia: un semi recogido con los mechones delanteros de "efecto diadema" que ya llevó Camille Razat en Emily en París y Selena Gomez en su última publicación de Instagram.

En cuanto al calzado, ha vuelto a indagar en el armario de la princesa Leonor y se ha quedado con uno de sus salones de tacón sensato en color 'nude' y sujetos al talón firmados por Carolina Herrera.

La princesa Leonor ha lucido estos tacones en distintas ocasiones, como en los premios Princesa de Girona TONI ALBIR / EFE

El estreno del día está en los pendientes, escogiendo unos largos con forma geométrica a juego con el look. Por supuesto, no puede faltar el anillo de Coreterno, que no se quita desde que lo llevó el pasado 6 de enero durante la Pascua Militar.

La reina Letizia junto al Premio Cervantes 2022, el escritor Rafael Cadenas EFE

La próxima vez que veamos a la reina será en su último evento de la semana, en la 9ª Conferencia Europea Tabaco o Salud (ECToH) que se organizan cada tres años en colaboración con la Asociación de la Liga Europea contra el Cáncer y se celebrará el miércoles 26 de abril en Ifema.

¿Quieres recibir gratis todos los jueves en tu correo los mejores contenidos de belleza, moda y estilo de vida? Apúntate a nuestra Newsletter.