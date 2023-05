La reina Letizia recupera el vestido 'low cost' de Sfera de estilo ibizenco que agotó en cuestión de horas

Esta mañana la reina Letizia y el rey Felipe VI, han recibido al presidente de Colombia, Gustavo Francisco Petro, junto a la Primera Dama Verónica Alcocer, en un acto para reforzar los lazos de ambos países, seguido de un almuerzo en el mismo Palacio Real de Madrid.

La semana se les ha quedado más corta a los reyes de España gracias al puente y los eventos que tenían programados parecen que van uno detrás de otro. Después del cumpleaños de la infanta Sofía, llega esta reunión tan importante con la cabeza del gobierno colombiano, en un contexto en el que buscan cambiar de nombre al idioma español por "ñamericano" desde el IX Congreso Internacional de la Lengua.

En esta visita de Estado, los reyes han querido mostrarse más cordiales y abiertos que nunca, por lo que la reina ha recurrido a la moda para lograrlo. Pese a que la monarquía es una institución de cientos de años, Letizia busca modernizarla a través de la ropa, con looks mucho más cercanos mientras viste moda 'low cost'.

Esta vez ha vuelto a recurrir a uno de sus vestidos más virales del año pasado, con el que logró colgar el cartel de "agotado" tanto en web como en la tienda gracias al "efecto Letizia".

La reina Letizia junto a Felipe VI y el presidente de Colombia y su Primera Dama EFE

Se trata de un vestido de Sfera que estrenó en el acto de entrega de la Enseña Nacional de la Fuerza de Guerra Naval Especial en junio del año pasado. De largo midi y con encaje, este look de inspiración ibicenca es perfecto para cualquier ocasión y así nos lo demuestra la reina, llevándolo tanto en actos formales como en otros más distendidos.

Una de las cosas que lo hacen muy especial, además del encaje, son las ligeras transparencias con las que consigue darle un toque atrevido al look sin que deje de ser elegante y sofisticado. También nos encanta por su color, y es que el blanco es una de las grandes tendencias para este verano y, al parecer por sus últimos looks, Letizia no ha podido evitar ser una 'fashion victim'.

Si nos metemos en el diseño del vestido, vemos como tiene un patrón totalmente favorecedor. La falda acampanada hace que veamos la cintura más pequeña, lugar donde también se ajusta la prenda. Por otro lado, el cuello redondo y los tirantes anchos consiguen estilizar sus brazos.

La reina Letizia junto al rey Felipe VI en el Palacio Real Getty Images

No podemos dejar pasar el color de piel de la reina, que ha aprovechado los días extra de este puente para hacer uso del bronceador. Como ya sabemos, Letizia es una enamorada de la piel tostada, pero huye del sol a toda costa, por lo que prefiere un bronceado saludable gracias a los autobronceadores, de los que ya es toda una experta.

En cuanto a los accesorios, ha optado por unos salones de tacón sensato de Carolina Herrera en color 'nude', pero su bolso es el que se ha llevado todo el protagonismo. Se trata de un pequeño bolsito de mano plagado de flores firmado por Furla, que le daba el toque de color a todo el look.

Después de este acto, la próxima vez que veamos a Letizia será en la coronación de Carlos III, donde llevará un look mucho más formal que estamos deseando descubrir.

