La reina Letizia se viste de novia con un vestido blanco con atrevidas aberturas en la falda

La primavera da siempre el pistoletazo de salida a la temporada de bodas. Las flores y el renacimiento de la naturaleza nos pone a todos un poco románticos y eso también se refleja en nuestros looks, buscando el vestido de invitada perfecta.

Ayer, Letizia nos inspiraba estrenando un vestido de Lady Pipa, una de las tiendas de invitada con más cola de Chueca. El diseño con hombreras, drapeado en la cintura y estampado de flores nos enamoró, pero no ha sido la única vez en esta temporada que la reina se ha convertido en nuestra musa para la época nupcial. A mediados del mes de abril también se dejó ver con un look de Cayro Woman, una firma española especializada en prendas para invitadas, de donde escogió un vestido de estampado floral.

Siguiendo esta nueva línea en su vestuario, esta mañana nos ha sorprendido con otro vestido que iba por este camino, pero en esta ocasión ha dado un paso más allá y nos propone uno de los vestidos de novia más atrevidos para una boda civil.

Hoy la tocaba presidir la 9ª Conferencia Europea Tabaco o Salud (ECToH), enfocada a que cada fumador se convenza de que dejar de fumar mejorará su salud y alargará su vida con más calidad y plenitud, y lo ha hecho con un vestido mini totalmente romántico.

La Reina Letizia a su llegada a la 9ª Conferencia Europea “Tabaco o Salud” (ECToH) EP

Aunque nos ha parecido un vestido precioso para una novia, lo cierto es que se trata de un trampantojo. En realidad, es un conjunto de blusa con una falda que incorpora dos aberturas frontales que deja al descubierto sus piernas cuando camina.

Este look lo estrenó el año pasado durante la semana de la moda de Madrid y nos engañó a todos al creer que se trataba de un mismo look. En cuanto al diseñador, es un misterio, ya que al estrenarlo en la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, no quiso casarse con ninguna firma y lo confeccionó una de las modistas de la Casa Real.

Sus mangas abullonadas, pero ajustadas en la muñeca, le dan un toque bohemio y dulce, mientras que las aberturas de la falda consiguen esa esencia moderna y fresca de la que tanto hace gala últimamente. Lo ha combinado con unos salones destalonados de Carolina Herrera en azul pastel, a juego con el bolso que, en su conjunto, le daban un aire de Cenicienta moderna.

¿Quieres recibir gratis todos los jueves en tu correo los mejores contenidos de moda, belleza y estilo de vida? Apúntate a nuestra Newsletter.