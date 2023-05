Kate Middleton desafiará las normas de la tradición británica con su look para la coronación de Carlos III

El mes de mayo trae uno de los eventos más esperados a nivel mundial: la coronación de Carlos III, que tendrá lugar el próximo sábado en la Abadía de Westminster.

Este día histórico está generando mucha expectación, especialmente a la hora de conocer cuáles son los looks que llevarán las personalidades más importantes de la familia real británica, en la que destaca Kate Middleton como el icono de estilo.

La princesa de Gales es una de las 'royals' más observadas del planeta, ya que presume de un estilo elegante, sofisticado y siempre acertado. Y, por supuesto, el estilismo que lucirá para la coronación de Carlos III causa interés en todo el mundo.

Si bien es cierto que todavía no se ha desvelado ningún detalle oficial del estilismo de Middleton para esta cita, el diario británico The Times ha adelantado que el look de la princesa de Gales va a sorprender, ya que se aleja de los detalles que hasta ahora han marcado la tradición en la familia real británica.

Los accesorios juegan un papel fundamental en cualquier look, especialmente si hablamos de estilismos reales. Una de las joyas más tradicionales es la tiara que, según confirma este medio británico, para la coronación de Carlos III Kate Middleton podría sustituirla por un tocado de flores. La cabecera explica que la razón por la que la princesa de Gales lleva este nuevo adorno es para rendir homenaje a su suegro, comprometido con el medio ambiente y amante de la naturaleza.

¿Cómo irá vestida Kate Middleton en la coronación de Carlos III?

El detalle de los accesorios no es el único que se comenta del estilismo de Middleton en Reino Unido, sino que la propia princesa de Gales quiso adelantar un detalle muy importante de su look: "¡Hay un toque azul!!, confesó la princesa de Gales a la periodista Alison Hammond, presentadora de This Morning que le preguntó qué llevará puesto para la coronación.

¿Será el azul el color protagonista del look? No podemos confirmarlo, sin embargo las redes sociales en Reino Unido apuestan a que simplemente lucirá accesorios en este color, aunque también especulan que la princesa de Gales podría haber despistado porque simplemente llevará la banda azul, que es el símbolo de su posición como Dama de la Gran Cruz de la Real Orden.

Kate Middleton llevó la manicura roja a la misa de Pascua de Resurrección Getty Images

¿Se saltará Kate Middleton en protocolo de vestimenta?

La princesa de Gales cumple con las normas de la realeza británica también para su vestimenta, sin embargo no sería la primera vez que luciera algún detalle diferenciador que tuviera un significado. En la última misa de Pascua Militar, Middleton llevó por primera vez las uñas pintadas de color rojo, desafiando una de las principales normas impulsadas por la reina Isabell II que consistía en que todas las mujeres que pertenezcan a la realeza británica deben pintar sus uñas de un color natural o, directamente, no llevarlas pintadas, ya que de lo contrario estaba considerado como algo "vulgar". ¿Con qué detalle jugará Middleton esta vez para simbolizar que queda atrás la estricta monarquía de Isabel II?

