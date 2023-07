La reina Letizia enseña como llevar la tela vaquera de forma elegante para cualquier reunión de trabajo

Hoy se entregan los premios Princesa de Girona en Caldes de Malavella, Cataluña, y hasta allí se ha trasladado la familia real para asistir a los actos previos que les tendrán ocupados durante toda la mañana. Ayer, la princesa Leonor y la infanta Sofía se trasladaron hasta Roses para conocer a Ferran Adrià y su fundación y esta mañana se les han unido el rey Felipe VI y Doña Letizia.

Los reyes han comenzado el día con una reunión con los miembros del Consejo Asesor de la Fundación Princesa de Girona, con motivo de la entrega de los galardones de esta tarde, en los que el talento joven será el protagonista, como la violinista María Dueñas; al ingeniero y CEO fundador de Open Cosmos, Rafael Jordá; al Doctor en Biomedicina y profesor en Yale, Marc Schneeberger Pané; a la arte terapeuta y fundadora de la Fundación Arte Paliativo, Silvia Fernández Cadevall y a la CEO y cofundadora de la red de cuidado infantil Kidogo, Sabrina Habib.

Cinco jóvenes talentos que, desde diferentes ámbitos, trabajan para resolver algunos de los grandes retos actuales como el cambio climático, el bienestar emocional, la prevención de la obesidad, la necesidad de promover la música como lenguaje universal o el fomento de la igualdad de oportunidades.

Estamos en pleno verano, con un julio que no perdona el calor, por lo que vestirse de forma apropiada para una reunión de trabajo resulta complicado. Sin embargo, la reina Letizia ha dado con la fórmula perfecta.

La reina Letizia en una reunión previa a los premios Princesa de Girona Casa de S.M. el Rey

Para esta ocasión nos ha sorprendido estrenando un vestido de tela vaquera oscura, sin mangas y una costura en el centro y los laterales que hacían contraste. Esta prenda todoterreno puede resultarnos rara para una reunión, ya que el 'demin' destaca por su aspecto relajado e 'informa', pero la reina sabe como adaptarlo a todo tipo de situaciones.

Aunque no podemos ver con qué accesorios lo acompaña, otra de las claves para elevar una prenda vaquera es el look 'beauty'. Cuando optamos por peinados y maquillajes más refinados o elaborados, en seguida le añadimos más peso a lo que llevamos puesto, haciendo que el look parezca más serio.

La reina Letizia en una reunión previa a los premios Princesa de Girona Casa de S.M. el Rey

Letizia lo ha conseguido llevando la melena suelta, pero perfectamente peinada con la raya hacia un lado y un resultado muy pulido. Las ligeras ondas acompañan el estilo algo más desenfadado de la prenda, para que no haya tanto contraste, pero están tan bien colocadas que no le resta seriedad.

El maquillaje también ha sido clave en este look. Pese a ser por la mañana, no lleva un efecto de 'cara lavada', sino que ha potenciado su mirada con un ahumado marrón en tonos cálidos, una barra de labios cremosa en color 'nude' y un poco de colorete coral en los pómulos. Como tenemos asociado el maquillaje a ocasiones formales y más importantes, utilizarlo en looks casuales consigue darles este estatus.

Si bien la hemos visto con un estilo desenfadado, esta tarde será todo lo contrario y podremos verla con un vestido de gala donde la elegancia será el 'leitmotiv' mientras acompaña a su hija Leonor en un día tan importante.

