La princesa Leonor lleva en Girona el vestido naranja de rebajas que solo encontrarás en Chueca

Las rebajas son unas fechas que ilusionan a cualquiera, y es que hacernos con nuestra prenda favorita a menos precio es siempre una gran satisfacción. Esto no solo nos ocurre a nosotros, la gente de a pie, porque incluso a la realeza también le gusta disfrutar de un buen descuento.

Esta tarde, la princesa Leonor y la infanta Sofía se han desplazado hasta Cataluña en la víspera de los premios Princesa de Girona para participar, junto a Ferran Adrià, de un encuentro-taller junto a otros jóvenes participantes en programas de la fundación elBullifoundation sobre innovación y creatividad.

Después de esta reunión, las hijas de Felipe VI se han trasladado junto al reconocido chef hasta el recién inaugurado museo elBulli1846, el antiguo restaurante El Bulli donde Adrià ganó todo su prestigio y que se ha vuelto un icono en Roses, donde está ubicado.

Con tanta actividad y a unas horas donde el sol todavía está en su punto álgido, la ropa no es una cuestión menor, puesto que ir fresco a la vez que elegante no es tarea fácil, sin embargo, hoy Leonor nos ha dado toda una lección de estilo para no equivocarnos si alguna vez pasamos por una situación similar.

La princesa Leonor en Girona Getty Images

La futura heredera escogió para la ocasión un vestido de una de las tiendas favoritas de la reina Letizia, Lady Pipa, ubicada en el barrio madrileño de Chueca. Esta firma está especializada en prendas de invitada con un toque actual y en tendencia es perfecta para el armario de una mujer joven como Leonor, pero también tiene el estilo que tanto le gusta a su madre.

Se trata de un vestido midi en color naranja con manga larga abullonada y escote en forma de lágrima con un pequeño fruncido que lo separa en dos partes, dándole un toque original a la pieza. El diseño original cuenta con una larga abertura en un lateral, aunque parece que el de la princesa ha sido modificado para que no sea tan revelador.

Tiene pinta que vamos a presenciar un "efecto Letizia" (en este caso, "efecto Leonor"), por que si bien en un principio el vestido Florida de Lady Pipa costaba 169,95 €, ahora está rebajado a 119,95 euros, un buen descuento teniendo en cuenta de que se trata de una prenda de invitada, además de un auténtico fondo de armario.

Vestido 'Florida' de Lady Pipa Cortesía

La princesa ha combinado el vestido con uno de sus zapatos favoritos para el verano, unas alpargatas con cuña, que consiguen estilizar las piernas y sumar un par de centímetros de altura. Este calzado es perfecto para el verano, ya que permite que el pie transpire, es muy favorecedor y, lo más importante de todo, cómodo.

En cuanto al peinado, se ve una clara influencia de las tendencias de ahora y ha recogido la parte frontal detrás de las orejas como si llevara una diadema, pero ha dejado los dos mechones delanteros rubios sueltos, dándole más dinamismo a su look.

Mañana volveremos a verla en varias actividades y, por supuesto, en la entrega de los premios Princesa de Girona (de la que ella es presidenta desde el 2014) en compañía de su hermana y padres.

