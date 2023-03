Regresa uno de los desfiles más polémicos de la historia de la moda: los 'Ángeles' de Victoria's Secret vuelven en "una nueva versión"

Se proclamaba como uno de los 'shows' de moda más esperados del año. Los 'Ángeles' de Victoria's Secret desplegaban sus alas sobre la pasarela para mostrar todas las novedades de lencería y ropa interior de la firma. Se consolidó como uno de los desfiles más especiales hasta que movimientos feministas de 'body positive' y de diversidad femenina hicieron que se convirtiera en uno de los más polémicos de la industria y, por ello, la firma se replanteó su estrategia y se vio obligada a cancelar dicho espectáculo.

Han pasado cuatro años desde ese momento, y parece que la mítica firma de lencería ha decidido volver a subir sus propuestas a la pasarela pero con algunos cambios en su show. Así lo han anunciado en su conferencia telefónica de ganancias de 2022, que tuvo lugar el pasado 3 de marzo. "Seguiremos apoyándonos en el gasto de marketing para invertir en el negocio, tanto en la parte superior del embudo", declaró el director financiero Timothy Johnson , "y también para respaldar la nueva versión de nuestro desfile de modas, que se realizará más adelante este año".

Victoria's Secret ha cerrado 2022 con una caída en ventas del 6,5% y con unos beneficios del 46,1%. Son estos datos los que han llevado a la marca a tomar nuevas iniciativas en los últimos meses, entre las que están incluidas "más modelos y embajadoras de diversos tamaños, edades, habilidades e identidades", según detalló el CEO Martin Waters.

La 'resurrección' de un show

Fue en 2019 cuando dejamos de ver a los 'Ángeles' de Victoria's Secret desfilar, ya que la marca había cerrado el año anterior, 2018, con las calificaciones más bajas de su historia. Ahora, en pleno 2023, este mítico evento vuelve reinventado. Sin embargo, durante estos cuatro años de ausencia no han sido todo aciertos por parte de la compañía.

Fue el mismo día de su desfile de 2018, que además fue el menos visto de la historia de la marca, cuando la revista Vogue entrevistó al director de marketing de la empresa, Edward Razek, y en la que le preguntaron qué opinaba sobre la estrategia de Savage x Fenty de Rihanna, firma de lencería que desde un inicio apostó por la diversidad femenina. Su respuesta, lejos de empatizar con el movimiento, llamó la atención: "Todo el mundo sigue hablando del programa de Rihanna. Si hubiéramos hecho el programa de Rihanna, nos acusarían de complacer sin lugar a dudas". No contento con eso, añadió: "Intentamos hacer un especial de televisión para tallas grandes. Nadie tenía ningún interés en eso, todavía no. Es como, ¿por qué tu programa no hace esto? ¿No deberías tener transexuales en el programa? No. No, no creo que debamos hacerlo. Bueno, ¿por qué no? Porque el programa es una fantasía. Es un especial de entretenimiento de 42 minutos. Eso es lo que es".

No tardaría en pedir disculpas. Fue a través de Twitter donde el empresario reconoció que no hizo unas declaraciones acertadas. Después se pronunciaría Les Wexner, el fundador de L Brands, del grupo de la firma, reconociendo que Victoria's Secret necesitaba un cambio de rumbo: "La moda es un negocio de cambio. Debemos evolucionar y cambiar para crecer. Con eso en mente, hemos decidido repensar el desfile de moda tradicional de Victoria's Secret. En el futuro, no creemos que la televisión en red sea la opción adecuada".

Varias top-model posan al final del desfile de moda de Victoria Secret 2016, en el Gran Palacio de París (Francia). Ian Langsdon / EFE

Una nueva era para Victoria's Secret

La firma de lencería quiere estrenar un nuevo comienzo. Para empezar, los "Ángeles" no serán llamados "Ángeles". Volveremos a ver este show en 2023, y aunque no se sabe la fecha exacta, todo apunta a que será a finales de año.

