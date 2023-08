La princesa Leonor y la infanta Sofía se convierten en 'royal Barbies' para ver la famosa película en el cine con toda su familia

La película de Barbie está reventando la taquilla tanto en España como a nivel mundial. Este largometraje interpretado por Margot Robbie y Ryan Gosling está conquistando a un público de todas las edades que no quieren perderse el contundente mensaje que tiene que lanzar la muñeca más famosa del mundo. La obra de Greta Gerwig no está defraudando y nadie se la quiere perder, ni si quiera la Familia Real que anoche, por fin, pudieron ir al cine a ver el estreno y, por supuesto, para la ocasión la princesa Leonor y la infanta Sofía no dudaron en apuntarse a la tendencia 'barbiecore'.

La primera en apuntarse a la moda de Barbie en la Casa Real fue la mismísima reina Letizia, que ya ha lucido estilismos en el que el rosa se convertía en el verdadero protagonista. Sin embargo, siguiendo los pasos de su madre, la infanta Sofía y la princesa Leonor no tardarían en sumarse a la tendencia del verano y, lógicamente, para ir a ver la película que ha conseguido teñir las salas de cine de rosa era la oportunidad perfecta.

Por un lado, la princesa Leonor se ha apuntado a esta moda al lucir un vestido de color rosa y tejido satinado, que cuenta con manga larga abotonada en el puño y ligeramente holgada, escote en pico sutil, un bonito ceñido en la cintura y falda plisada de corte midi. Se trata de un diseño de Sfera lo más favorecedor que a la princesa le sienta fenomenal tanto por su color de piel como de cabello y que, además, ella misma ha combinado con su calzado favorito del verano: las alpargatas, que en este caso pertenecen a la firma Mint&Rose.

La Princesa Leonor sale del cine tras ver la película de Barbie. EP

Finalmente, como bolso, ha lucido un diseño en color blanco, a juego con el calzado. Mientras que como 'beauty look' ha llevado un maquillaje muy natural con 'gloss' en los labios, la melena suelta y una preciosa manicura burdeos.

Por otro lado, la infanta Sofía también ha recurrido a un diseño 'made in Spain' protagonizado por su estampado fetiche: las flores. Es un diseño corto de color blanco con estampado multicolor en el que destaca el rosa. Tiene la manga corta, volantes en la falda y un sofisticado escote en V, y que pertenece a la firma Indi & Cold. Esta pieza está todavía disponible por un precio rebajado de 54,50 € en la web de la marca.

El Rey Felipe VI, la Infanta Sofía y la Reina Sofía salen del cine tras ver la película de Barbie. EP

Como calzado, al igual que su hermana, Sofía ha optado por unas alpargatas de color azul celeste anudadas al tobillo de Alhamas y ha preferido ir cómoda sin bolso. Finalmente, ha llevado su característica melena suelta y lisa.

