Sofía Palazuelo, futura duquesa de Alba, luce tipazo con el bikini 'made in Spain' más sostenible

La altas temperaturas veraniegas en España están haciendo que la playa sea el destino favorito de la mayoría de 'celebs'. En este sentido, Carmen Lomana, Alejandra Onieva, Aitana o Chenoa, son sólo algunas de las mujeres conocidas que ya nos han inspirados con con sus bikinis y bañadores este verano 2023. La última en sorprender con su diseño de baño ha sido Sofía Palazuelo, que ha sido fotografiada recientemente disfrutando de las playas de Sotogrande.

La duquesa de Huéscar y futura duquesa de Alba ha lucido un diseño de baño muy elegante que, sin duda, refleja su 'street style' habitual. Es considerada como una 'it girl' de la aristocracia española, y no es para menos. Con sólo 31 años tiene el don de escoger siempre los diseños más favorecedores y lucirlos de la manera más sofisticada, como así ha hecho también con su bikini.

Sofía Palazuelo ha elegido un bikini caracterizado por un top de triángulo y braguita a juego que, además de sentarle fenomenal a su figura, también es un diseño fabricado 100% en España y sostenible.

Sofía Palazuelo y su bikini de marca española

La duquesa de Huéscar es siempre fiel a las firmas 'made in Spain' y para su armario de 'beachwear' no iba a ser diferente. Sofía Palazuelo ha elegido un modelo en color gris formado por un top triángulo con copas extraíbles y tirantes cruzados (57 €) que se ajustan con un nudo en la espalda, y sin duda se trata de una de las formas más favorecedoras para todo tipo de pechos. Asimismo, lo ha conjuntado con una braguita de bikini pequeña tricolor (51 €) de ajuste perfecto y cobertura media que cuenta con forro interior suave para evitar transparencias.

Se trata de un modelo de la firma MUR Swimwear que, tal y como explican desde la propia casa, está confeccionado con "un tejido reciclado versátil, hiperresistente, elástico, suave y transpirable".

Estar marca se caracteriza por crear "prendas de baño respetuosas con el medio ambiente, elaboradas con tejidos italianos de gran calidad y resistentes al paso del tiempo", tal y como aseguran. "Sus patrones estilizan y perfilan la silueta adaptándose como una segunda piel", añaden. Es por ello que sienta tan bien a la figura, como así ha demostrado Sofía Palazuelo.

¿Quieres recibir gratis todos los jueves en tu correo los mejores contenidos de belleza, moda y estilo de vida? Apúntate a nuestra Newsletter.