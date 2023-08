De las joyas al maquillaje: estas son las estrictas normas de vestimenta que la princesa Leonor deberá cumplir en la Academia Militar

Se va acercando el comienzo de la princesa Leonor en la formación en la Academia General Militar de Zaragoza (AGM). Tras diplomarse en los estudios de bachillerato en el Atlantic College de Gales, la princesa de Asturias comenzará el 17 de agosto su carrera militar en España, como hizo su padre Felipe VI en su momento.

La princesa Leonor, así como todos sus compañeros y compañeras, deben ceñirse a las estrictas normas de vestimenta de la Academia General de Tierra, su primera parada en esta formación que se alargará hasta tres años.

Las normas de vestimenta de la Academia General Militar de Zaragoza para las mujeres

Leonor de Borbón va a tener que vestir de uniforme en esta formación, igual que sus compañeros. Por eso, va a recibir trajes, zapatos, camisas, ropa deportiva, e incluso pijama, de la misma manera que el resto de aprendices lo harán.

En cuanto a las normas, según el documento que regula la policía personal y el aspecto físico del personal militar, el pelo tiene que ser de color natural, aunque no se limita la longitud. Si lo llevan recogido debe ser con un moño. No permiten el uso de diademas ni gomas, y las horquillas deben ser de un color parecido al del cabello. Aunque para "actividades de instrucción y campaña o deportivas" sí pueden llevar el pelo recogido o semirecogido en coleta o trenza.

El maquillaje se debe limitar a colores naturales que no contrasten con la piel. Sombras y lápiz de labios en colores pálidos y esmalte de uñas transparente. Después, casi todos los complementos están prohibidos: no se pueden llevar relojes, anillos, pulseras, ni gafas, pero sí que puede llevar pendientes, siempre que sean en pareja, iguales entre sí, que no cuelguen y, preferiblemente, esféricos, dorados, plateados o de perla.

Los pendientes que puede llevar Leonor a la Academia General Militar de Zaragoza

Teniendo en cuenta las características que limitan las posibilidades de Leonor para llevar joyas, hemos hecho una selección de ejemplos de pendientes que cumplen todas las condiciones para que la princesa pueda llevarlos a la Academia.

Este modelo de Vidal & Vidal (36 € Ref. G1719A) cumple con todos los requisitos y es una opción perfecta para llevarlos en el día a día, para que no le molesten en sus actividades y pueda darle un toque más personal a los uniformes.

Pendientes de perla de Vidal & Vidal Vidal & Vidal

ETIAM, es una joyería de lujo, quizá no apta para todos los públicos, pero sí para el 'joyero real', que no escatima en este tipo complementos. El modelo de plata (1.490 € Ref. PD0022-SMP-031-01) con un diseño de botón semiesférico puede ser una opción perfecta para Leonor.

Pendientes Adara de botón semiesférico de ETIAM D.R.

Este modelo de Luxenter de pendientes Jaya (19,90 €), con acabado en oro amarillo de 18 quilates, tiene dorado, perlas y es circular, así que también cumple con la lista de condiciones de la Academia.

Pendientes Jaya de Luxenter D.R.

Este modelo de Thomas Sabo no tiene forma esférica (89 € Ref. H2081-414-14), pero como la norma sólo indica que es preferible (y no obligatorio), proponemos una opción que se sale un poco de lo tradicional, en forma de estrella, bañado en oro amarillo.

Pendientes estrella oro de Thomas Sabo D.R.

En Joyas Antiguas Sardinero, se dedican a crear joyas inspiradas en la realeza, desde Grace Kelly hasta Kate Middleton, e incluso la reina Letizia, podría llevar esta clase de joyas en una ocasión importante. Por eso creemos que, Leonor sería la modelo perfecta para llevar este modelo de pendientes luna (890€) con 18 quilates y plata con diamantes.

Pendientes luna de Joya Antiguas Sardinero D.R.

Este modelo de PDPAOLA de pendientes de diamantes y oro (450 € Ref. AR05-002-U) es alta joyería, una alternativa muy discreta y cómoda, perfecta para el día a día.

Pendientes de Diamantes y oro de Pdepaola D.R.

