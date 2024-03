Los mejores y peores looks de Lily Gladstone en la alfombra roja de los Oscar y otros premios del cine

La próxima ceremonia de los Premios Oscar 2024 viene cargada de novedades y desde España no podemos esperar para comentar los 'looks' de los galardones del cine más famosos. Este año veremos a la actriz Lily Gladstone desfilando por la alfombra roja como nominada a Mejor Actriz por Los asesinos de la luna. La competencia es mucha, comparte nominación con Emma Stone y Annette Bening, entre otras.

Hasta el 11 de marzo no saldremos de dudas, pero sí podemos elucubrar sobre los estilismos que van a llevar las 'celebrities'. Hoy nos centramos en Gladstone, haciendo un repaso de los 'looks' que la actriz ha llevado a los diferentes eventos cinematográficos.

'Looks' de Lily Gladstone en las alfombras rojas del cine

Lily Gladstone en los Globos de Oro 2024 Cinemanía

Lily Gladstone está dando mucho que hablar este año. La actriz se llevó el galardón, por la película Los asesinos de la luna, convirtiéndose en la primera mujer indígena en llevarse el Globo de Oro, pero no la primera en ser nominada al Oscar, como matizan desde Cinemanía.

Para la ocasión, optó por un elegante look en blanco y negro (tendencia que vuelve fuerte esta primavera 2024), con un palabra de honor y un chal con mangas abullonadas de Valentino.

La actriz de 'Los asesinos de la luna' es una de las favoritas junto a Emma Stone ('Pobres criaturas') para llevarse el Oscar en la categoría de mejor actriz. En la foto, en los Independent Spirit Awards 2024. Getty Images

La actriz es de Piegan Blackfeet una tribu indígena que le sirve de inspiración en muchos de sus 'looks'. Muestra de ello es el estilismo que eligió la actriz para el evento previo de los nominados a Los Oscar, con un traje blanco con detalles en marrón y unos originales pendientes que dan un toque diferente. Y, aunque no fue una mala elección, la actriz ha apostado por otras opciones más favorecedoras en su paso por las diferentes alfombras rojas.

La estrella de 'Los asesinos de la luna' es la otra gran favorita en la categoría de mejor actriz. JC Olivera/Getty Images

Uno de los vestidos que nos enamoró de la actriz es el que llevó a los SAG Awards 2024. Un vestido rojo con flecos, muy estilo Hollywood de los años 20, pero sin olvidar el punto étnico tan característico.

Lily Gladstone, ganadora del premio SAG 2024. Getty Images

Con este vestido de Armani, confeccionado a medida, Lily Gladstone se llevó el Premio SAG 2024. Tampoco podemos olvidar el que llevó para el Festival Internacional de Santa Bárbara. La moda está para divertirse y, las alfombras rojas —en su justa medida— también. Con este traje del diseñador Jontay Kahm, Gladstone nos recordó que la moda no deja de ser arte. Un estilismo con el que —por cierto— también se llevó el premio.

Tampoco no olvidamos de este 'look' dorado de Maison Sara Chraïbi, de inspiración egipcia, que la actriz llevó a los New York Film Critics Circle Awards.

Por su parte, en los IndieWire Honors 2023, su apuesta no terminó de ser la más favorecedora, ni el color ni el diseño, hicieron justicia a la actriz en este evento.

Nos despedimos con buen sabor de boca con este original 'look' de Valentino que la actriz llevó a la premier de Los asesinos de la luna, en 2023. Por supuesto, ella nunca se olvida de los pendientes que son de Jamie Okuma.

Lily Gladstone en la premier de 'Los asesinos de la luna', de Vakentino, en 2023. Getty Images

¿Puede llevarse Lily Gladstone algún premio más? Lo veremos el 11 de marzo.

