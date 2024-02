Emma Stone, Reese Witherspoon y Brie Larson en la alfombra roja de los SAG Awards o cómo defender tu propio estilo de invitada

Casi no se logra, pero justo a tiempo la huelga de actores SAG-AFTRA se resolvió para celebrar la ceremonia de los SAG Awards que corrió a cargo de Taylor Zakhar Perez. La edición 30 de dichos premios ha reconocido el trabajo de producción en proyectos audiovisuales tan sonados como Barbie, Oppenheimer, The Crown, Succession o The Last of Us que vieron la luz en la gran pantalla y en plataformas de 'streaming'.

Más allá de nominaciones y ganadores, lo mejor de la noche han sido los estilismos de las invitadas que han pasado por la alfombra roja y aunque fueron muchas las que brillaron por sí mismas, como Selena Gómez y su radiante (en sentido literal) vestido blanco de lentejuelas, hay que poner foco especial en aquellas que lo han hecho defendiendo su estilo personal sin faltar al código de vestimenta de la noche. Gran lección de estilo de Brie Larson, Emma Stone y Reese Withersponn, ¿lista para descubrirla?

Emma Stone, Reese Witherspoon y Brie Larson: tres invitadas muy especiales de los SAG Awards

Estos premios celebrados por el Sindicato de Actores han tenido lugar en Shrine Auditorium and Expo Hall de Los Ángeles y allí las estrellas han podido sacar sus versiones más auténticas de las que destacamos a ReeseWitherspoon con un flamante vestido rojo, a Emma Stone con transparencias y un diseño joya y a Brie Larson por lo fresco de su elección.

Reese Witherspoon en SAG Awards Brian van der Brug

Como adelantábamos, la inconmensurable rubia Reese Whiterspoon apostaba por un diseño rojo a lo diva de 'old Hollywood'. Un vestido largo hasta el suelo, con provocativa apertura y cuerpo ceñido tipo corpiño con palabra de honor, ha prescindido de joyas y ha mantenido un perfil más relajado con maquillaje en tonos nude y melena de grandes ondas.

Emma Stone en SAG Awards Brian van der Brug

Por su parte, Emma Stone ha preferido destacar su lado más dulce con un vestido lencero largo y con cola rematado con encaje en azul. El plateado sobre un fondo ligeramente lila realza su tez blanca y también su melena pelirroja que ha recogido para dejar libre el impresionante escote que lleva este diseño en la espalda.

Brie Larson en SAG Awards Brian van der Brug

La última en robarnos el corazón ha sido Brie Larson que con su apariencia californiana de melena rubia y piel bronceada se ha atrevido con un estilismo de dos piezas compuesto por una falda XXL al ombligo y lazada en la zona del bajo vientre y un crop top de manga larga con fruncido en el centro del pecho. El color escogido, entre coral y melocotón realzaba aún más esa juventud y frescura que desprende su personalidad.

Con estas tres celebrities nos queda claro algo: en ocasiones no importa tanto qué llevamos si no cómo lo llevamos.

