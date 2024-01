Lily Gladstone no es la primera actriz nativa americana nominada en los Oscar: el error que enfada a las redes

Con 10 nominaciones en la 96ª edición, los Premios Oscar han reconocido el trabajo cinematográfico mayúsculo de Los asesinos de la luna, la nueva película de Martin Scorsese. Entre los reconocimientos más laureados por los espectadores se sitúa indudablemente el de Lily Gladstone, quien ha acaparado numerosos titulares que venden que es 'la primera actriz nativa americana nominada'. Nada más lejos de la realidad.

A pesar del apoyo vertido hacia la intérprete en las redes sociales, muchos querían puntualizar que en realidad Yalitza Aparicio, la protagonista de Roma (2018) de Alfonso Cuarón, fue la primera intérprete femenina de los pueblos indígenas americanos en recibir una nominación en los Premios de la Academia de Hollywood.

Este error se habría producido dada la problemática de que Estados Unidos obvia (ya sea deliberadamente o no) que el país es tan solo uno de los que conforman Norteamérica junto a Canadá y México, así como que el continente al completo está compuesto de otras numerosas naciones. Así, los medios estadounidenses yerran al vender un falso titular que intentaban corregir en las últimas horas.

Un error que no ha pasado desapercibido en redes

La propia Lily Gladstone era la primera en incurrir en esta equivocación en la celebración de su nominación. "¿Por qué soy la primera? ¿Por qué ha llevado tanto tiempo que yo sea el primer indígena norteamericana? La mayoría de las películas que aparecen en estas categorías están rodadas en tierras indígenas de América del Norte y ha llevado tanto tiempo", señalaba la actriz.

Por su parte, en el apartado masculino encontrábamos nominaciones históricas como la del jefe Dan George en 1970 por Pequeño Gran Hombre

la nominación histórica a actor de reparto de Graham Greene en 1991, en su papel como el líder sioux 'ave que patea' en Bailando con lobos. Así mismo, muchos señalan a la cantautora Buffy Sainte-Marie como la primera indígena norteamericana en recibir un Oscar, en este caso a la mejor canción por Up Where We Belong, de la película Oficial y caballero (1982).

De igual forma, la aparición de Sacheen Littlefeather protagonizó en 1973 uno de los momentazos más recordados de los Oscar. La actriz subía al escenario para defender los derechos de los indígenas en nombre de Marlon Brandon, quien decidió dar un golpe en la mesa contra Hollywood al recibir el reconocimiento al mejor actor principal por su trabajo como Vito Corleone en El padrino.

"Amo a Lily, pero solo un pequeño recordatorio de que ella es la primera indígena americana de los Estados Unidos en ser nominada a mejor actriz. La primera indígena norteamericana en ser nominada fue Yalitza Aparicio por Roma, ya que México está, por supuesto, en América del Norte".

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.