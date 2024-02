Penélope Cruz deslumbra en los Goya 2024 con su vestido de fresas que ha tardado 1.260 horas en confeccionarse

En la gran fiesta del cine español Penélope Cruz se convierte, año tras año, en una de las más esperadas. Nuestra actriz de Hollywood debutó en los premios Goya de 1993 como nominada a mejor actriz por Jamón, Jamón, y desde entonces se ha convertido en una imprescindible de la cita. Para este 2024, en el que la Academia celebra la 38º edición de los galardones, la madrileña tiene un papel muy especial y ha sorprendido con un estilismo a la altura de la ocasión.

Penélope Cruz, a pesar de no estar nominada a ninguna categoría, entregará uno de los galardones. Es por ello que su presencia en la alfombra roja no ha pasado desapercibida y ha lucido uno de sus looks más impresionantes de su trayectoria en los premios Goya.

El espectacular look de Penélope Cruz en los Goya 2024

Penélope Cruz ha pasado la última semana en Madrid con motivo del estreno de su última película, Ferrari, en la que da vida a Laura Dominica Garello, la desconocida mujer de Enzo Ferrari que fue imprescindible para el éxito fundador de la firma de coches. Para los distintos eventos de promoción del largometraje en la capital, la de Alcobendas ha impresionado con estilismos firmados por Chanel, su firma de cabecera, que no han dejado indiferente a nadie.

Sin embargo, aprovechando su estancia en España también se ha querido quedar para los premios Goya 2024, donde Penélope ha dejado a un lado los conjuntos y vestidos de 'tweed' y se ha enfundado en un diseño de gala espectacular.

Penélope Cruz en la alfombra roja de los premios Goya 2024 Getty Images

La actriz, embajadora de Chanel, ha lucido un vestido largo íntegramente bordado con rosas y fresas en tonos negro, rosa y azul, con sobrefalda de tul negro, look 34, de la colección de Alta Costura Otoño-Invierno 2023/24.

Este diseño cuenta con una peculiaridad muy curiosa, pues llevó un total de 1.260 horas de trabajo y alrededor de 367.000 elementos bordados, tal y como explican desde la 'maison' francesa.

A modo de accesorios, Pe ha llevado unos pendientes de la firma en oro blanco de 18 quilates, diamantes y zafiros, un anillo en oro blanco y oro rosa de 18 quilates, diamantes, cuarzo rosa esculpido y perlas de cultura.

Asimismo, a modo de 'beauty look', Pe ha sacado el máximo partido a su nueva melena de corte bob y con mechas rubias muy sutiles, al apostar por un peinado de lo más favorecedor, con su corte bob peinado con puntas hacia afuera. Mientras que como maquillaje ha apostado por un ahumado de ojos y labios rosas.

