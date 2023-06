Penélope Cruz desafía al verano y se enfunda en un minivestido de cuero muy rompedor y atrevido

Quien dijo que el cuero no era apto para verano es porque no ha visto el último look de Penélope Cruz. La madrileña acudió el pasado jueves a la apertura del Festival de Cine Internacional de Biarritz para presentar su nuevo trabajo, En los márgenes.

Como era de esperar, Penélope Cruz fue una de las grandes triunfadoras de la 'red carpet', sin embargo su estilismo no era el imaginado, ya que lució un vestido muy rompedor y atrevido de cuero con el que nos demuestra que este tejido sí puede ser elegante y también se puede llevar en verano, pese a las altas temperaturas.

Esta nueva película está dirigida por Juan Diego Botto y también protagonizada por Luis Tosar. En esta parada del equipo del largometraje en Francia, Penélope volvió a convertirse en una de las más observadas por su estilismo: muy cañero y muy favorecdor.

El look más cañero de Penélope Cruz

La de Alcobendas llevó un diseño mini de Chanel, su firma de cabecera, confeccionado en cuero y que pertenece a la colección Crucero de la misma. El diseño cuenta con tirantes anchos con hebillas, cuerpo ceñido, cierre en la parte frontal con botones estampados de rayas bicolor, escote redondo, bolsillo de plastrón a ambos lados y minifalda.

Para completar el estilismo, la actriz llevó también accesorios algo llamativos: unas sandalias de color negro con plataforma y pulsera al tobillo, un bolso de tamaño mini en color blanco con cadena dorada, pendientes largos y anillo a juego.

Penélope Cruz con minivestido de cuero de Chanel Getty Images

Finalmente, como 'beauty look', Penélope decidió recoger su cabello en una coleta alta que le daba mucho volumen y un aire retro a su estilismo. Como siempre, Pé vuelve a convertirse en la reina de las 'red carpets'.

