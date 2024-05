Paula Echevarría sabe que un vestido negro (made in Spain) es lo que todas necesitamos para llevar con sandalias en las cenas de verano

Si hay una de nuestras celebrities que es experta en sorprendernos con los mejores looks con los que conquistar los planes especiales, esa es Paula Echevarría. A sus 46 años, la actriz sabe lo que le queda bien y tienen una capacidad innata de defender todas las prendas que se pone, elevándolas a otro nivel y haciendo que, un día tras otro, queramos copiar su estilo.

Paula Echevarría de cena en Madrid un viernes noche @pau_eche

Anoche salió a uno de sus planes favoritos en Madrid: una cena en pareja con su marido, Miguel Torres, para disfrutar de uno de los restaurantes de alta cocina de la capital. Optaron por la comida cantonesa visitando Bao Li pero, sin duda, nosotras nos quedamos con el total look negro que Paula Echevarría llevó al plan, y que pensamos copiar en nuestras citas más especiales del verano.

El total look de Paula Echevarría para irse de cita un viernes noches

No hay plan especial que haga Paula Echevarría en el que no nos muestre su look en nuestro espejo favorito de su casa. Sus selfies ya son un clásico y nosotras no podemos evitar fichar todos sus modelitos. En esta ocasión, nos ha conquistado con un vestido negro de lo más elegante, que ha combinado con unas sandalias a tono de Primark: tienen tacón fino y nos ayudarán a elevar cualquier look del verano.

En cuanto al vestido, la artista ha apostado por la moda española, esocgiendo un modelo de la firma Mioh. Se trata del vestido Myrto Black de su nueva colección, diseñado como un modelo entallado, con largo midi, escote semi recto y tirantes cruzados. Su espalda está abierta y está disponible desde la talla XS hasta la XL. No obstante, como es demasiado fresquito para las noches de mayo, Paula Echevarría lo ha decorado con un blazer a tono, con el que, además de darle un toque sofisticado, estructuró sus hombros y su silueta, disimulando las caderas.

Replicamos el look de Paula Echevarría para triunfar en verano

La actriz ha optado por básicos en color negro, atemporales, versátiles y perfectos para cualquier plan y estilo de mujer. Además, son tan sofisticados como fáciles de combinar.

Vestido Myrto Black de Mioh, 189€ Mioh

Sandalias de tacón en satén de Primark, 18€ Primark

Blazer manga remangada de Zara, 39,95€ Zara

