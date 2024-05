Heidi Klum impacta en la alfombra roja 'glamurizando' su disfraz de gusano de Halloween

Heidi Klum siempre nos deja looks impactantes en el festival de Cannes, pero, en esta 77ª edición, se ha superado a sí misma. Este año nos sorprendió con un vestido rojo asimétrico con escote 'bardot' que, a diferencia de años anteriores, destacaba por su elegancia. No obstante, esta no suele ser la norma.

En el 2023 acaparó los titulares de todo el mundo con un increíble vestido amarillo de Zuhair Murad con mangas tipo capa, una abertura en la falda de infarto y un escote 'under boob' cruzado imposible. Este vestido lo tenía todo: las tiras, los 'cut-outs', le añade pedrería en los hombros para darle un toque más glamuroso... Pero sobre todo demuestra que no hay edad para ser sexy.

Por este motivo, aunque el vestido de Alta Costura de la colección de primavera de Saiid Kobeisy era impresionante, nos faltaba ese toque dramático que Klum siempre pone a sus looks y durante la gala amfAR de este año nos ha dado justo lo que queríamos.

El vestido más extravagante de Heidi Klum

Todos los años, el festival organiza un evento solidario que tiene como objetivo recaudar fondos para la investigación contra el sida al que van todas las 'celebrities' con sus mejores vestidos y, en esta ocasión, Heidi Klum ha ido en compañía de su hija con un vestido que no ha pasado desapercibido.

Heidi Klum en la gala amfAR de Cannes 2024 Getty Images

En la alfombra roja, la modelo dejó a todo el mundo impactado con un vestido de capas y capas de tul rosa 'nude' que se envolvía sobre su cuerpo. La prenda es de Lever Couture, una firma vanguardista ucraniana creada por la diseñadora Lessja Verlingieri, que también ha vestido a Lady Gaga.

El look lo tenía todo para triunfar: un diseño original, tul, deja una pierna completamente a la vista y, además, lo lleva Heidi Klum. Este vestido tan glamuroso no ha escapado de ser víctima de las comparaciones, y es que en Instagram a algunas personas le ha recordado al disfraz de modelo que la modelo llevó en Halloween del 2022.

Disfraz de Heidi Klum de Halloween 2022 AP

Hace dos años, Klum sorprendió a todo el mundo en su tradicional fiesta de Halloween vestida de un gusano gigante de lo más realista, causando todo tipo de impresiones, desde la fascinación hasta el asco. En Cannes, la imagen del diseño en espiral transportó a muchos a ese 31 de octubre del 2022, y así lo expresaron en redes sociales.

"¡Heidi es la reina del reciclaje! Disfraz del gusano 2.0" fue uno de los comentarios más repetidos. Bromas aparte, la prenda fue presentada en el desfile de la firma el pasado noviembre y su éxito fue tal que muchas revistas lo han usado pasa sus sesiones de fotos editoriales. ¿Estaremos ante una nueva tendencia?

