Paris Hilton tiene la fórmula para triunfar esta Navidad con un top/foulard que esconde truco

Acabamos de empezar noviembre, pero las 'celebrities' ya lo están dando todo en los eventos y fiestas con looks repletos de brillo y fantasía, como si ya fuese Navidad. Pese a que es un poco precipitado, lo cierto es que no podemos evitar escanear cada uno de estos estilismos para inspirarnos y conseguir el 'outfit' ideal para estas fiestas.

Como todos los años, las lentejuelas y el strass son los protagonistas, inundando los vestidos de (casi) todas las famosas. Durante la gala LACMA 2022, celebrada en el Museo de Arte de Los Ángeles este fin de semana, nos encontramos con varios de estos looks, desde el vestido noventero con escote imposible de Addison Rae hasta el elegante conjunto de Janelle Monae. Todos ellos tenían algo en común: el brillo.

En este desfile en el que era necesario unas buenas gafas de sol para no deslumbrarte con los reflejos que emanaban sus looks, hubo uno que destacó por encima de todos, no por la cantidad de brillo, sino por su originalidad.

En cuanto Paris Hilton pisó la alfombra roja, todos los flashes -y nuestra atención- se posaron en ella. La empresaria posaba junto a su marido, Carter Milliken, con un look que nos dejó completamente sin palabras.

Paris Hilton en la gala LACMA 2022 GTRES

La heredera de los Hilton lució uno de los diseños de la colección otoño-invierno 22/23 de Jasmin Erbaş Couture, compuesto por un top y una falda con cut-out en la cintura y una larga abertura que dejaba al descubierto su pierna. No obstante, no es nuestro favorito por ser negro y brillante, este look guarda mucho más.

Una de las cosas que más nos ha llamado la atención ha sido el top/foulard que envolvía su cuello y caía con suavidad sobre el pecho, creando un estilismo muy llamativo y difícil de olvidar, lo que le hace perfecto para despedir este 2022 por todo lo alto.

Sin embargo, pese a que nos parezca un diseño espectacular, el que no sea a prueba de fugas es algo que nos echa para atrás y el marcarse un "free the nipple" en plena cena familiar no es algo que nos atraiga mucho, precisamente. Por suerte tenemos la solución.

El truco de las Kardashian para no enseñar nada

El truco de Kim Kardashian para llevar escotes imposibles. @kimkardashian/INSTAGRAM

Una de las cosas por las que está más orgulloso el estilista de Kim Kardashian es el conseguir que la 'influencer' lleve escotes vertiginosos sin que se vea nada que sea susceptible de la férrea censura de Instagram, por lo que recurre a la cinta adhesiva para que todo se mantenga en su sitio.

La propia Kim, a través de sus 'stories' en Instagram, ha explicado con detalle el proceso. El primer paso consiste en proteger la zona del pezón, utilizando una pegatina de silicona o un tejido similar, para, posteriormente, estirar un trozo de cinta y colocarlo en el pecho, hasta situarlo a la altura que desees. De esta forma, se acabaron los quebraderos de cabeza a la hora de llevar vestidos arriesgados o los tops más atrevidos.

Si quieres un extra de seguridad, también existe otro truco muy utilizado por los estilistas, la cinta adhesiva de doble cara. Esta tiene forma de celo y puede pegarse por ambos lados, sujetando la tela a nuestra piel para que no se mueva. Esta cinta cierra aberturas no deseadas, fija escotes, tirantes y medias y puede hasta reparar un dobladillo.

Cinta adhesiva multiposición y para textil de In My Size Cortesía

Si quieres hacerte con estos dos básicos imprescindibles para lookazos, no tienes que irte muy lejos ni gastarte una gran cantidad de dinero. La firma In My Size tiene ambos, la multiposición en 3 colores diferentes (nude, marrón y negro) por 12,50 euros y la textil de doble cara por 6,50 euros. Los dos productos los podemos encontrar en Primor.

