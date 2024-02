Lo nuevo de Moschino en Milán Fashion Week es llevar un pan bajo el brazo: "¿Es sin gluten?"

Surrealismo y proporciones exageradas para celebrar la segunda jornada de la Semana de la Moda de Milán de la mano de Moschino. Esta nueva Era a cargo de Adrian Appiolaza ha rescatado el archivo de la firma fundada por Franco Moschino para crear una colección sólida en cuestión de semanas tras la triste pérdida de Davide Renne.

Esta vuelta a los orígenes pone en la pasarela creaciones inspiradas en el arte pop, el surrealismo y un consumismo salvaje de la clase burguesa que resulta en ocasiones cómico. El armario corporativo que propone Appiolaza para Moschino incluye caritas felices, corbatas, trajes y... un pan bajo el brazo.

El bolso "barra de pan" de Moschino: esto opinan las redes sociales

Si hablamos de bolsos hiperrealistas e inusuales, en nuestra cabeza aparecerá Carrie Bradshaw en 'And Just Like That' y su comentado bolso paloma de Loewe, pero lo cierto es que el precursor de los bolsos icónicos y de formas inesperadas es Moschino.

Nadie se olvidará de sus osos, ni de sus relojes pero mucho menos de sus bolsos barra de pan como el complemento más divertido de la temporada.

Moschino FWM otoño-invierno 2024 Spotlight Launchmetrics

¿Algo más sencillo y popular que llevar una barra de pan debajo del brazo? Bueno, pues este gesto tan común ahora es sinónimo de moda y tendencia para quienes se lo puedan permitir. Recordemos que no es la primera vez que Moschino saca una baguette como bolso, ya lo hizo en 2020 y que por entonces alcanzaba los 800 euros pero lo que parece importar en redes sociales sobre este peculiar diseño es lo siguiente.

Moschino FWM otoño-invierno 2024 Spotlight Launchmetrics

La pregunta más repetida y ocurrente al ver esta reedición del bolso barra de pan ha sido: ¿es sin gluten? Todo parece apuntar que incluso celíacas se podrán apuntar a llevar un pan bajo el brazo el próximo invierno.

