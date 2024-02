Nicola Peltz 'roba' a su suegra, Victoria Beckham, una icónica chaqueta de 'motomami' que causó furor hace 22 años

Si hay una constante en el mundo de la moda, es que todo vuelve. La tendencia 'Y2K', los pantalones de campana de los 70 o las faldas globo que ahora vemos por todas partes, ya estaban entre nosotros en los 90. Las nuevas tendencias reversionan estos clásicos del pasado para darles una nueva vida con un ligero lavado de cara.

Otro de estos 'revivals' que están dando mucho que hablar han sido las chaquetas moteras, pero no las icónicas 'biker' de cuero, sino las de competición, como las que llevan Marc Márquez, Jorge Lorenzo o Vantentino Rossi. Esta prenda saltó de los circuitos al 'street style' gracias a Rosalía y su estética Motomami, que llenó tanto las tiendas como las redes sociales con nuevas amantes de este tipo de diseños.

Aunque su punto álgido fue hace un par de temporadas, eso no significa que hayan desaparecido del armario de las que más saben de moda, como nos ha demostrado Nicola Peltz. La actriz y modelo se ha dejado ver junto a su marido, Brooklyn Beckham, en la Semana de la Moda de París, con un look que no ha pasado desapercibido, ni por su estética, ni por su historia.

La chaqueta que Nicola ha 'robado' a Victoria Beckham

Peltz era una de las invitadas de honor al desfile de la firma Victoria Beckham —como no podía ser de otro modo—, al que ha asistido con estilismo a juego con su marido, cuyo protagonista era una chaqueta motera de lo más original.

La prenda, firmada por Dolce & Gabbana, pertenece a una de las colecciones 'vintage' de la firma. Está fabricada en cuero negro con detalles de líneas diagonales en azul y blanco por el pecho y en las mangas.

Sin embargo, puede que a las más fans de las Spice Girls les suene, ya que se trata de una de las chaquetas que Victoria Beckham llevó en distintas ocasiones al principio de los 2000 y que ahora la actriz ha rescatado del extenso vestidor de su suegra.

Victoria Beckham con su hijo Brooklyn en un evento del Manchester United Getty Images

Consigue el estilo 'racing'

La estética 'racing' (carreras en español), sigue siendo todo un acierto para el 'street style', tal y como demuestra Nicola Peltz. Aunque nuestra suegra no es Victoria Beckham, todavía podemos conseguir la chaqueta estilo Motomami perfecta.

Cazadora efecto piel racing bordado de Bershka Bershka

Un ejemplo lo podemos encontrar en Bershka, con una cazadora de efecto piel en blanco roto y gris, con diferentes bordados y parches a tono. Es ideal para el entretiempo que está a punto de llegar, ya que nos protege del frío mientras le da un toque diferente a nuestros looks. Está a la venta a un precio de 49,99 euros (Ref: 1615/109/802).

¿Quieres recibir gratis todos los jueves en tu correo los mejores contenidos de belleza, moda y estilo de vida? Apúntate a nuestra Newsletter.