Nebulossa brilla en Eurovisión 2024 con un mono de 'alta costura' hecho con 63.000 cristales

No se ha hecho de rogar la actuación de España en el Festival de Eurovisión 2024: Nebulossa iba a salir la octava al escenario del Malmö Arena pero, tras la expulsión de última hora de Países Bajos, ha actuado la octava y, aunque aún no sabemos en qué posición quedaremos tras las votaciones de los países participantes, para nosotras ya es ganadora. Al menos, en lo que al look se refiere. María 'Mery' Bas ha llevado un mono negro de dominatrix confeccionado con 63.000 cristales que la han hecho brillar como la estrella que es. Y por los aplausos recibidos, no somos las únicas que lo piensan.

Se nota que el estilismo, obra del diseñador de las estrellas Michael Costello, ha estado pensado para empoderar, aún más, la canción de Zorra y lo ha conseguido. De hecho, se trata de una prenda hecha a medida con encaje negro y decorado con cristales, de mangas abullonadas y campanas tipo flare que tiene como eje central un corsé de vinilo y strass para dar fuerza.

Un complemento que ya es seña de identidad de la representante española y que casa a la perfección con la puesta en escena con la que Nebulossa ha arrancado los aplausos, vítores y cánticos del estadio esta noche, tal y como ya logró en la segunda semifinal del Festival de la Canción.

El 'look' de Nebulossa para ganar el micrófono de cristal

Nebulossa, en su segundo ensayo para la participación en Eurovisión 2024. EFE

La pieza, según ha contado RTVE, se ha hecho a medida con 63.000 cristales de color negro que harán brillar esta propuesta elegante y sensual con la que buscan resaltar la personalidad de Mery Bas. Se ha confeccionado con materiales de calidad, como el guipur y el encaje, y con un corte que, sí, homenajea a ABBA.

Aprovechando que se celebra el 50 aniversario del triunfo del grupo sueco y que, además, Eurovisión se celebra en su país de origen, Michael Costello no ha querido desperdiciar la oportunidad de hacer un guiño. El mono de Nebulossa cuenta con unas mangas abullonadas de gran volumen y pantalones campana que recuerdan a la estética de ABBA, aunque con aires renovados y empoderados.

No obstante, también hay elementos que dan personalidad al look y buscan reflejar el espíritu empoderador de Zorra. Mery Bas ha llevado unos guantes extralargos de terciopelo y un corsé de vinilo y strass que es ya parte de su seña de identidad.

Michael Costello: el diseñador de Beyoncé, JLo y Nebulossa

El diseñador Michael Costello junto a Mery Bas y Mark Dasousa, dúo Nebulossa. RTVE

Dado que Zorra ha generado discusiones sobre temas de género y empoderamiento, el vestuario busca reflejar estos temas. Así lo anunció el diseñador estadounidense escogido para la ocasión, Michael Costello, famoso por vestir a otras estrellas como Beyoncé, Lady Gaga o Jennifer Lopez.

En declaraciones recogidas por RTVE, Costello reconoció que llevará cabo un diseño a medida para el dúo de electropop de Ondara: "Que RTVE me haya escogido como el diseñador para la propuesta de Nebulossa en Eurovisión me llena de emoción y de inmensa gratitud".

Y es que, como aseguró el diseñador, no se trata solo de ropa, sino de una forma de expresión y de abrazar tu propia autenticidad, "una manera de liberarse de las convenciones sociales y de celebrar su forma de ser única".

"Quería que los diseños reflejaran este recorrido que ha hecho Mery Bas, desde la vulnerabilidad inicial hasta la liberación y la autoaceptación definitivas", ha señalado el diseñador.

