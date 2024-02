Naiara, ganadora de 'OT 2023': sus looks más impactantes y dónde comprarlos

Anoche, los fans de Operación Triunfo vivieron con gran nerviosismo y expectación una de las finales más reñidas del programa: Naiara, Paul Thin y Ruslana se convertían en los 3 finalistas, pero solo uno de ellos se llevaría a casa el codiciado premio por el que llevan meses luchando. Finalmente, fue zaragozana quien se alzó con la 'corona' gracias a su espectacular interpretación de Sobreviviré, de Mónica Naranjo.

Durante su actuación nos sorprendió con un 'body' satinado verde miliar de escote corazón 'strapless' y un cinturón que sujetaba una gigantesca cola a tono. A lo largo de todo el programa, la artista nos ha dejado impactados con sus looks atrevidos y en tendencia, con una clara influencia 'Y2K' y racheta, convirtiéndose en musa de la moda urbana.

Desde estilismos plagados de transparencias y tachuelas a trajes con los que le da su toque personal, añadiendo un 'bustier' de pedrería y unas botas extra altas: repasamos los mejores looks de Naiara sobre el escenario y te decimos dónde comprarlos.

'Despechá'

El look de Naiara en 'Despechá' Amazon

Uno de los looks favoritos de sus fans es, sin lugar a dudas, el conjunto lavanda que utilizó durante su actuación de Despechá. La triunfita canalizó a su Rosalía interior con un 'crop top', minifalda y deportivas en un estilismo monocromático que se ha convertido en uno de los mejores que ha llevado sobre el escenario.

El 'outfit' completo lo podemos encontrar en Amazon y lo mejor es que son prendas básicas que podemos conjuntar con prácticamente cualquier cosa, pero sobre todo será nuestro look estrella para los festivales de este verano. Por un lado, tenemos la falda tipo 'skater' de tiro alto, en color lila y con mucho vuelo por 18,98 euros que podemos combinar con un top de tirantes con un precio de 29,23 €. Por supuesto, el look no está compuesto sin unas deportivas cómodas en estos tonos, en su caso, unas Fila Electrove CB Wmn (60 €) y unos buenos aros de plata (28,70 €)

'La cigarra'

El look de Naiara en 'La cigarra' Amazon

Entre los looks que más dieron que hablar de la zaragozana, está el que llevó durante su actuación con Juanjo mientras interpretaban el clásico mexicano La cigarra. Se trata de uno de los conjuntos más representativos de su estilo en los escenarios, llevando una americana entallada larga (50,10 €), unos shorts de polipiel (26,99 €), botas altas con maxiplataforma (88,54 €) y un 'bustier' repleto de brillantes (48,99 €)

'La gata bajo la lluvia'

El look de Naiara en 'La gata bajo la lluvia' Amazon

Naiara nos dejó completamente impactados con su interpretación de La gata bajo la lluvia de Rocío Dúrcal, pero su look no se queda atrás. La cantante apareció en el escenario con un estilismo lencero, formado por un vestido con encajes y transparencias y guantes a juego. Se trata de un conjunto ideal para arrasar en cualquier concierto y lo podemos imitar con un body corsetero (18,99 €), una falda completamente transparente, pero con un detalle más interesante, como unos brillos (35,91 €), botines de Bosanova de cuero sintético (65,99 €) y pendientes de estrellas de Singularu (32,39 €).

'Sweet but psycho'

El look de Naiara en 'Sweet but psycho' Amazon

El 'Barbiecore' también inundó la academia de Operación Triunfo con los looks de Naiara y Bea en Sweet but psycho. Ambas adaptaron esta tendencia a su estilo y, por supuesto, no podía faltar un buen 'bustier' de pedrería (44,99 €), maxibotas rosas de Only Maker (85,09 €), 'blazer' a tono de The Drop (49,55 €) y unos minishorts de traje de Jack & Jones que completa el conjunto (15,90 €).

'Tómame o déjame'

El look de Naiara en 'Tómame o déjame' Amazon

El toque romántico lo puso con su 'outfit' en Tómame o déjame, de Mocedades, llevando un look que, sinceramente, vamos a querer llevar durante todo este verano. Se trata de un conjunto beige compuesto por un top entallado de escote 'halter' de The Drop (20,93 €) al que acompaña una falda de tipo pareo a juego (38,80 €). Esto lo podemos combinar en primavera con unas botas altas, como hace Naiara (44,95 €) y dándole el toque especial con un choker redondo, como el de Singularu (38,69 €).

