Michelle Jenner aparece con una de las tendencias más polémicas en la 'premiere' de 'Ocho apellidos marroquíes'

Ya llega diciembre, lo que significa que estamos en la recta final de las alfombras rojas del año y, con ellas, los mejores looks de las famosas de los que nos vamos a inspirar estas fiestas en mayor o menor medida. Las tendencias más atrevidas se convierten en las protagonistas de estilismos arriesgados que no parar de acaparar titulares con trasparencias, sujetadores a la vista y 'cut-outs' extremos, y las 'celebrities' de España no son ajenas a ellas.

El preestreno de Ocho apellidos marroquíes nos ha dejado una 'red carpet' de lo más curiosa, donde nos hemos encontrado posando a mujeres desde María Ramos —una de las protagonistas— a Ana Rosa Quintana o Carmen Porter. Sin embargo, fue Michelle Jenner quien se convirtió en el foco de todas las miradas.

La actriz tiene ahora entre manos varios de los proyectos españoles que más han triunfado en los últimos años. En muy poco tiempo la veremos en Berlín, el 'spin-off' de La casa de papel que tiene a todo el mundo en vilo y, ahora, con la nueva película de la saga de Ocho apellidos, donde viajan hasta Marruecos.

La tendencia más polémica

Para la 'premiere', Jenner se decantó por una de las tendencias más atrevidas y que más polémicas han causado en las últimas alfombras rojas y que promete ser el modelito imprescindible para estas navidades (aunque nuestras abuelas no estarán de acuerdo).

Michelle Jenner en el preestreno de 'Ocho apellidos marroquíes' Getty Images

La actriz catalana se decantó por un conjunto firmado por Mônot, de falda recta y largo maxi en color negro, que combinó con la prenda de la discordia: un minitop negro de manga larga que dejaba a la vista su trabajado abdomen.

Este estilismo responde a la misma tendencia micro que lució Jessica Goicoechea en los Latin Grammy, que apenas tapaba su pecho y que rápidamente se hizo viral. En esta ocasión, Michelle Jenner ha preferido una versión más conservadora, pero que no deja de ser igual de atrevida.

Para los complementos tampoco le faltó detalle y apareció con el choker de flor a tono con el conjunto que lleva siendo un imprescindible desde este verano y que, al parecer, va a continuar entre nosotras hasta el 2024.

El bob italiano más deseado

En cuanto a su 'beauty look', está claro que lo que más destaca es su bob italiano, uno de los cortes más favorecedores para casi todo tipo de rostros. Si bien en un principio puede parecer dificil de estilizar, lo cierto es que Michelle nos demuestra que podemos conseguir varios peinados distintos con él y así nos lo confirma Mª José Llata, directora de Peluquería Llata Carrera.

Tres formas diferentes de llevar el bob italiano por Michelle Jenner Europa Press

"El bob italiano se caracteriza por ser un corte preciso a la altura de la mandíbula o el cuello, y con un acabado más pulido, buscando una imagen sofisticada. En este caso, Michelle Jenner le da un aspecto más atrevido y desenfadado, con flequillo 'baby bangs' y movimiento natural en flequillo y puntas", comenta la experta.

"A la hora de peinar, es una opción súper versátil: podemos llevarlo con la raya por la mitad y las puntas rectas, abiertas o bien peinadas hacia dentro. También recurrir efecto wet clásico o incluso un falso flequillo en diagonal sujeto con gel o bien con una horquilla. No puedes aburrirte de este bob".

