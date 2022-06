Las menorquinas de toda la vida llegan a Zara en una edición especial sostenible

Entre los zapatos más míticos del verano, no pueden faltar nuestras queridas menorquinas. Este clásico español ha conquistado tanto a hombres como a mujeres alrededor del mundo y se ha vuelto un imprescindible para ir frescos, pero con estilo.

Las abarcas se han convertido en un icono indispensable en el armario de la moda mediterránea y en una de las principales tendencias de este verano y, para celebrar su herencia, Zara ha trabajado con la firma Ria Menorca para crear una colección de menorquinas en las que se mantengan los valores y la tradición de la marca, pero con unos diseños muy especiales y siempre mirando por el medio ambiente.

La nueva colección Zara by Ria está formada por tres originales diseños en los que la compañía gallega y la menorquina han querido plasmar la esencia y el origen de este calzado, rindiendo homenaje a las tradicionales abarcas que usaban los payeses sentados frente al fuego las noches frías de San Miguel a Navidad (de septiembre a diciembre).

Menorquinas de Zara en colaboración con Ria Cortesía de Zara

Eran tiempos humildes y las abarcas incluso formaban parte a veces del pago del sueldo de los trabajadores del campo. La materia prima inicial era el cuero de los animales (vacas, cerdos…, pero con la llegada de las ruedas de goma llegó la revolución: cambiaron el cuero de las suelas por la banda de rodadura de los neumáticos y las correas por tiras de goma sacadas de los laterales de los mismos, dando así aún más resistencia y agarre a sus abarcas.

Zara y Ria han querido ser fieles al diseño original de punta más cuadrada, pieles rústicas y suelas de goma y, además, han querido plasmar también en esta nueva colección su compromiso con el medio ambiente, eligiendo para las suelas neumáticos de vehículos reciclados y buscando la economía circular en sus proveedores.

Menorquinas de Zara en colaboración con Ria Cortesía de Zara

Estas menorquinas las podemos encontrar en tres modelos en piel diferentes, en color negro, beige y ante rústico en verde agua. Por otro lado, incorporan una suela neumática de goma, con un diseño más cuadrado tanto en la punta como en la trasera y como detalle final, la pala rodeada de tachuelas vistas, un guiño a los clavos que empleaban los antiguos payeses para unir las abarcas.

Los modelos especiales de Zara by Ria solo se podrán adquirir en la web de Zara y tienen un precio de 69,95 euros. Además, prometen ser la obsesión de todas las 'it girls' de Instagram, por lo que no deberíamos tardar en hacernos con nuestro favorito.

