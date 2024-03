María Pombo no asistió a los Ídolo pero fue una de las mejor vestidas: este es su look en su ausencia

La pasada noche del jueves 14 de marzo tuvo lugar la gala de los Premios Ídolo en Madrid, que premian a los 'influencers' con más talento de España. Esta cita, en la que Dulceida es la anfitriona, comenzó con una alfombra roja espectacular en la que la catalana lució un impresionante diseño blanco firmado por su amigo Ze García. Sin embargo, ella no ha sido la única que brilló sobre la 'red carpet', sino que otras creadoras de contenido, como Rocío Osorno, Violeta, Marta Díaz, Melyssa Pinto o Mery Turiel, también impactaron con sus looks. Sin embargo, en esta edición de los galardones ha habido una importante ausencia: la de María Pombo.

¿Por qué no ha ido María Pombo a los Premios Ídolo?

La madrileña, que además estaba nominada, ha sido la gran ausente de los Ídolo, pues es considerada una de las 'influencers' más top a nivel nacional. Sin embargo, Pombo está disfrutando, lejos de Madrid, de unos días de desconexión junto a su pareja, Pablo Castellano.

Los 'influencers' han viajado hasta Nueva York y están demostrando a todos sus seguidores la gran unión y complicidad que existe entre ambos. Y si bien es cierto que a los fans de María Pombo les hubiera encantado verla en los Ídolo, parece que la creadora de contenido ha logrado convertirse en una de las mejor vestidas de la jornada sin ella pretenderlo.

El look urbano de María Pombo

Mientras los Premios Ídolo se celebraban en Madrid, María Pombo compartía en su perfil de Instagram un carrusel de fotografías de su viaje romántico con Pablo Castellano. En la primera de ellas, la 'influencer' muestra cuál fue el 'oufit' elegido para su día de turismo en Nueva York y, sin duda, es una opción de lo más inspiradora para crear un look urbano, cómodo y con estilazo.

En la imagen que abre esta publicación aparece María Pombo haciéndose un 'selfie' frente al espejo y enseñando el look en cuestión: formado por una camiseta básica de color gris, que lleva por dentro de unos jeans 'denim' azul oscuro de tiro alto y corte recto, un cinturón marrón de cuero, un abrigo de pelo también de color marrón y una gorra oscura de New Era con el bordado clásico blanco de 'New York Yankees'.

La camiseta, de Ganni, es de algodón orgánico, manga corta y cuenta con un colorido estampado de una ilustración del planeta Tierra en amarillo y rosa, con la que consigue aportar un toque de color al estilismo.

En definitiva, se trata de un 'outfit' muy fácil de recrear con el que María Pombo, como una de las prescriptoras de moda del país, ha demostrado su nivel de estilo a pesar de no estar en los premios más importantes para los 'influencers'.

