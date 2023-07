Margot Robbie se convierte en 'Barbie azafata' con su último look de inspiración sesentera

Falta menos de un mes para el estreno mundial de Barbie en cines, por lo que Margot Robbie está en el punto más álgido de las presentaciones de la película. La actriz rubia ya ha pasado por varios países de casi todos los continentes y este fin de semana le tocó el turno a Corea del Sur.

Al igual que ocurre con la muñeca, en la película la moda cobra un gran protagonismo y se convierte en un personaje más, ya que nos va contando el viaje que hace el icono de Mattel a lo largo del film. Por esto mismo, no puede faltar en ninguna de las presentaciones, siendo representada a través de los looks con los que Robbie posa en la alfombra roja y que Barbie llevaría a todas partes.

Este fin de semana, la actriz celebró su 33º cumpleaños en Seúl, promocionando este nuevo proyecto que la tiene tan emocionada con tres looks diferentes. El primero, se trataba de un conjunto de Versace de cuerpo de tirantes con 'strass' rosa y una falda midi de tul a juego, otro de 'Barbie ejecutiva' con una falda de tubo, americana y sobrero (todo rosa, por supuesto) y el último, nuestro favorito, de minifalda, torera y top con el que Margot parecía una auténtica azafata de los años 60.

Margot Robbie en la presentación de 'Barbie' en Seúl WireImage

La actriz posó en la alfombra rosa con un look 'total pink' en el tono emblemático de la muñeca, entre el fucsia y el chicle, con un conjunto sexy y formal a partes iguales. Como avanzábamos antes, la protagonista se transformó en la 'Barbie azafata' gracias a una minifalda y la chaqueta, aunque lo más representativo fueron los accesorios que escogió.

La pieza clave del estilismo era un gorro 'pillbox', popularizado por Jackie Kennedy y que se convirtió en todo un referente de elegancia y profesionalidad para las mujeres de la época. En los años 60 era un básico imprescindible para completar los mejores looks y Margot Robbie ha sido la encargada de traerlo al siglo XXI.

Otro de los accesorios que también llaman nuestra atención es el bolso de corazón, que representa la dulzura de Barbie y se ha convertido en una de las tendencias para esta temporada. Aunque los bolsos de formas son lo más 'in' de esta temporada, estos tan románticos son un auténtico 'must have' que firmas como Zadig&Voltaire, Versace, Tous, Dr. Martens, Valentino y Guess se han encargado de popularizar.

Desfile de Moschino SS15 IMAXTREE

Todo el look de Margot Robbie está sacado de este diseño que presentó Mochino en la colección de primavera-verano 2015 de la firma. En aquel momento, Jeremy Scott presentó un universo rosa que giraba al rededor de la icónica muñeca, en una fusión entre Barbie y Una rubia muy legal.

Sin embargo, podemos ver ciertas diferencias entre el look de la actriz y el presentado en 2015 por la marca italiana. Mientras que el original era más largo y tenía un tono más apagado, Robbie le ha subido el volumen al color, le ha acortado unos centímetros a la falda y le ha sumado un top asimétrico con el que presume de abdomen y le permite llevar la chaqueta abierta.

Barbie versus feminismo

En medio de toda esta vorágine de presentaciones, Mattel y Margot se han visto envueltos en una polémica sobre la muñeca más famosa del mundo y el empoderamiento femenino, donde al parecer ha habido ciertas discrepancias.

El nuevo proyecto de Barbie es uno de los más esperados del año, pero también uno de los que más ha dado de que hablar. La empresa creadora de la muñeca ha declarado que no desea que el film no sea relacionado con el feminismo. El productor ejecutivo de la división fílmica de Mattel, Robbie Brenner, declaró que "no es una película feminista", afirmación que llevó a Margot Robbie a pronunciarse para despejar toda clase de dudas.

En unas declaraciones a Time, la actriz declaró que "no se trata de que sea feminista o no lo sea. Es una película que tiene mucho dentro de ella. Esto no es un 'spot' publicitario de Barbie" y mencionó una de las conversaciones que tuvo con el CEO de la empresa: "En aquella primera reunión, le dejamos claro a Ynon (Kreiz) que íbamos a honrar el legado de su marca, pero que, si no reconocían ciertas cosas, si nosotros no las decíamos, alguien iba a hacerlo. Así que más les vale ser parte de esta conversación".

¿Quieres recibir gratis todos los jueves en tu correo los mejores contenidos de belleza, moda y estilo de vida? Apúntate a nuestra Newsletter.