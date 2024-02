Lupita Nyong'o impresiona en la Berlinale con un original tocado de conchas marinas

Ayer, la Berlinale dio el pistolezado de salida con la presentación de los miembros del jurado internacional en Berlín, en el que el nombre de Lupita Nyong'o destaca junto al español Albert Serra. Ambos se desplazaron hasta la capital alemana para asistir a la conferencia de prensa del jurado internacional.

La visita de la actriz que ganó el Oscar a la mejor actriz de reparto por 12 años de esclavitud fue una de las más esperadas del evento, ya no solo por los entendidos en cine, sino también por los amantes de la moda. En cada alfombra roja que pisa, Nyong'o se convierte en una de las mejores vestidas, y es que cómo olvidar el increíble vestido azul pastel plisado y con lentejuelas con el que se convirtió en toda una Cenicienta moderna.-

Otro de sus estilismos que la han elevado a experta en moda fue el look con el que apareció 'desnuda' en los premios Tony 2023, llegando a eclipsar a artistas como Jessica Chastain y Lea Michele. Si bien no fue sin nada como tal cubriendo su pecho, sí que se trataba de una pieza moldeada sobre su propio cuerpo por la artista Misha Japanwala, por lo que en realidad era el cuerpo al natural de Lupita.

Para esta rueda de prensa, la presidenta del jurado internacional de la Berlinale ha preferido dejar los glamurosos conjuntos a un lado por algo más cómodo y del día a día, optando por un traje chaqueta beige con un jersey crudo y sandalias de tacón, pero lo verdaderamente especial lo llevaba en su cabeza.

Lupita Nyong'o en la conferencia de prensa del jurado internacional de la Berlinale Bea Langreo | Getty Images

Lupita Nyong'o apareció con un tocado fabricado con conchas marinas por la artista Lafalaise Dion, especializada en pendientes y collares elaborados con este inusual material y que firmas como Acne Studio ha incluido en sus desfiles de la Semana de la Moda.

En el caso de la actriz, se trata del diseño Queen v3, que ya lució en la gala Go Campain junto a un vestido de Taller Marmo de la misma tonalidad. Este tocado, realizado con conchas de cauri, perlas y nailon, cubre por completo la parte superior de su cabeza y, aunque en la web no está disponible, podemos encontrar otro muy parecido a un precio de 200 €.

Sin embargo, este no es el único tocado que tiene Nyong'o en su colección, y es que no es extraño ver uno de ellos coronando sus mejores looks. Para la gala de Academy Museum of Motion Pictures, apareció con una gran corona de flores, creando uno de sus looks más románticos hasta el momento.

