Los vaqueros que te encantarán si tienes más de 50 y que Julianne Moore ha llevado en su último estreno

Las alfombras rojas siempre han sido un gran despliegue de glamour, donde las actrices del momento muestran al mundo no solo lo guapas que son y el tipo que tienen, también su gran estilo con vestidos, faldas o trajes de grandes diseñadores o marcas de renombre que son, simplemente, espectaculares.

Durante toda la historia de Hollywood, el dorado, las lentejuelas, las transparencias y las siluetas imposibles fueron el 'leitmotiv' de estos eventos, sin embargo, esto cambió cuando entramos en el nuevo milenio. Las décadas de los 90 y 2000 trajeron la ropa de calle a la alfombra roja, en concreto, los vaqueros.

Cómo olvidar aquellos de cintura extra baja de Keira Knightley en el estreno de la primera entrega de la saga Piratas del Caribe o Anne Hathaway tirando de vestido midi rosa y vaqueros en la premier de Hechizada en Nueva York, allá por el 2004.

De vez en cuando, esta cuestionable decisión estilística vuelve a ser la protagonista de alguna alfombra roja, incluso actrices españolas como Belén Rueda o Penélope Cruz han caído en ella, pero Julianne Moore ha dado con el par ideal para cualquier ocasión, perfectos para (casi) un estreno.

Julianne Moore con pantalones vaqueros en el reestreno de 'Far From Heaven'. GTRES

A sus 61 años, la actriz de Siempre Alice es todo un icono de estilo y así lo demostró en el Festival de Cine LGBTQ Outfest, donde asistió para una proyección especial de Far From Heaven en el 20º aniversario de su estreno.

La ocasión no requería una etiqueta tan formal como en los estrenos convencionales, por lo que Moore se decidió por un look más relajado que defendió a la perfección, con una camisa negra de mini lunares blancos con unos vaqueros 'slouchy' de talle alto.

Este tipo de pantalones fueron la gran revolución del 2020, cuando volvimos a las prendas cómodas y relajadas tras descubrir su potencial durante el confinamiento. Se trata de uno de los vaqueros más favorecedores y las mujeres de más de 50 años, como Julianne Moore, les pueden sacar mucho más partido.

Por su diseño, son una prenda ideal porque rejuvenecen y son capaces de crear looks increíbles con mucha personalidad sin apenas esfuerzo. Por lo general combinan con todo, así que no tenemos que tenerles miedo a la hora de usarlos como un básico para prácticamente cualquier ocasión (incluso una alfombra roja).

Si todavía no te has hecho con un par y después de vérselos a Julianne Moore te has enamorado, aquí te dejamos unas ideas en rebajas para que escojas el que más va contigo sin tener que gastarte demasiado.

