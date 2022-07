Paula Echevarría enamora con un vestido de palmeras de las rebajas de una firma gallega (que no es de Inditex)

La actriz asturiana ha encontrado su look del verano: un vestido midi estampado con un sombrero de ala ancha. Ha llevado este conjunto para sus paseos por la ciudad malagueña de Ronda, demostrando que es un look perfecto para sobrevivir al calor extremo que estamos sufriendo estos días. Y ha triunfado entre sus seguidoras de Instagram.

El vestido es fresco, con una falda ancha que permite la movilidad y la comodidad, y el sombrero nos protege del sol de una forma muy 'chic'.

Si buscas imitar el look de la actriz, puedes encontrar este vestido con estampado de palmeras en la firma gallega Coosy. Está confeccionado en algodón, con escote cruzado y manga abullonada. Tiene, además, un lazo en la zona de la cintura que Paula ha decidido llevar atado, para crear un corte en esa zona y crear la ilusión de que son dos prendas separadas. Además, está rebajado: el vestido, que antes tenía un precio de 160 € , ahora se puede conseguir por 144 euros.

Un look con marca España

Todas las prendas que la actriz asturiana ha enseñado en su foto pertenecen a una marca española. Coosy pertenece a Virginia Pozo, una joven gallega que, en 2011, puso en marcha esta firma. No es la primera vez que Paula Echevarría lleva sus diseños, y no nos extraña, porque todos son ideales y muy acordes con su estilo. Coosy destaca por ser una marca perfecta para buscar el look perfecto de invitada, y este vestido no se queda corto.

Combinado con el sombrero, de la marca Space Flamingo, crea un look rústico perfecto para el verano en un pueblo de interior, que ella ha terminado con unas sandalias planas muy cómodas.

Pendientes Honolulu Pearl, de la marca española Lausett Instagram / @lausett

Paula ha completado el estilismo con unos pendientes de otra marca ‘made in Spain’: Lausett. La actriz lleva el modelo Honolulu Pearl, un pendiente con concha natural y perlas cultivadas. Para darle el toque final, ha añadido unas gafas de sol, de su propia colaboración con la marca Hawkers.