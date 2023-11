Los 'looks' en bañador de Lady Di: la prenda que sustituye al vestido de gala en la última temporada de 'The Crown'

Falta poco para dar un adiós definitivo a la serie que nos ha adentrado en la historia reciente de la familia real británica. The Crown, de Netflix, ya ha comenzado a emitir su sexta y última temporada, dividida, eso sí, en dos partes para contener la emoción de su público un poco más. Y tal y como se ha podido ver en su teaser comienza en el verano de 1997, el último de Lady Di antes de su accidente mortal en París.

Un verano donde muchos de sus robados, a manos de paparazis, nos descubrieron a una Diana Spencer con un gusto exquisito por los bañadores, atrevidos para su época y con un gran simbolismo detrás que, por supuesto, ha querido recoger la serie y utilizarlo para acompañar al espectador en los últimos días de su vida.

Y es que, igual que han hecho durante los últimos años con los looks icónicos con los que siempre se recordará a la princesa del pueblo, las directoras de vestuario de The Crown han sabido exprimir el estilo único de Lady Di y replicarlo a la perfección para apoyar la historia.

Los bañadores con los que hizo historia Diana Spencer

Una vez separada y cuando ya no pertenecía a la familia real británica, Lady Di, que volvió a ser Diana Spencer, cambió los vestidos de gala por un estilismo que se adaptase a su nueva vida. Y es que, tal y como expuso hace unos días Sidonie Roberts, diseñadora de moda y head buyer de The Crown, al diario The Telegraph, tenía tres roles: “madre, activista y mujer divorciada sumamente seductora”.

"Es precisamente lo que refleja su ropa de baño, que en esta entrega se convierte en el vestido de gala de otras temporadas", aseguró. Un cambio de estilo que cubre desde el verano de 1997 hasta su muerte y que se ha retratado a la perfección en la serie, recreando desde el rosa fucsia con detalles neón hasta el atrevido conjunto de estampado de leopardo.

También aparece el bañador azul con el que protagonizó una de sus últimas fotos antes de su trágica muerte en París. Tal era el acoso que sufría por entonces Diana Spencer que, ni siquiera, en un yate lejos de la costa conseguía huir de los paparazzi, quienes la consiguieron retratar sentada en un trampolín en el yate privado de Mohamed Al-Fayed, frente a la costa de Portofino.

Los 'looks' más icónicos de Lady Di en 'The Crown'

A lo largo de estas seis temporadas, la serie sobre la familia real británica ha tenido un ingrediente constante que va más allá de la adicción a los devenires que protagonizaron tantas veces las portadas de los tabloides: la moda. Y es que la recreación del vestuario, a manos de las diseñadoras Amy y Sidonie Roberts, ha sido impecable desde el primero de los capítulos, con réplicas perfectas de los looks de Diana de Gales.

Sirva de ejemplo la réplica perfecta del famoso estilismo conocido, popularmente, como ‘el vestido de la venganza’, con el que Lady Di acudió a la gala de Vanity Fair, en la Serpentine Gallery, en Londres. Un vestido de cóctel diseñado a medida por Christina Stambolian con el que la socialité se enfrentó al mundo tras hacerse pública la infidelidad del príncipe Carlos.

Un look icónico que solo ha sido uno de los muchos que han replicado, prácticamente, a la perfección. Como se puede ver en la cuenta oficial de Instagram de la serie (@thecrownnetflix), el trabajo de estilismo ha sido muy fiel a la realidad, llegando a contar, incluso, con la diseñadora del vestido de boda de Diana de Gales, Elizabeth Emanuel para asegurar un resultado impecable.

