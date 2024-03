Lola Índigo lleva el 'no pants' al extremo en Instagram con la camiseta de estilo 'Y2K' que vuelve a estar de moda

La carrera de Lola índigo está teniendo un ascenso meteórico. Después de triunfar en México, Argentina, Paraguay y Chile, la artista acaba de hacer su primer 'sold out' en el Santiago Bernabeu, agotando las entradas en tan solo 3 horas como si fuera Taylor Swift, pese a que todavía queda un año entero para poder verla sobre el escenario.

Su éxito en la música se refleja también en las redes sociales, y es que la madrileña se ha convertido en todo un icono de estilo que no deja de marcar tendencias. Mimi es la reina —con permiso de Bad Gyal— del 'Y2K', con sus brillos en la ropa, cintura extra baja en los pantalones y su pelo a lo Christina Aguilera en Dirrty.

Con más de 2 millones de seguidores en Instagram, su cuenta fusiona su trabajo con algunas fotos más personales de ella, en las que nos deja sus mejores looks que se transforman inmediatamente en inspiración. Cada 'outfit' que sube está muy bien pensado, mezclando las últimas tendencias con su propio estilo, como ha demostrado hace tan solo unas horas.

Vuelve la tendencia estrella de los 2000

La artista sorprendía con una foto que, en un principio, es de lo más normal, posando frente al espejo. Sin embargo, nada es común en Lola Índigo, y es que se ha atrevido con una de las tendencias más arriesgadas, llevándola al extremo.

Mimi sorprendía con un look 'no pants' que, como su propio nombre indica, consiste en no llevar pantalones, saliendo en fotos —o incluso a la calle— en ropa interior. Esta 'micro tendencia' que triunfó hace varias temporadas sobre la pasarela ha terminado calando en el 'street style', teniendo a Kendall Jenner, Hailey Bieber, Julia Fox e incluso a Irina Shayk como sus grandes representantes.

Muchas famosas ya se han atrevido a llevarlo en la alfombra roja, pero, tal y como nos contó Jesús Reyes, periodista experto en moda, estilista y CEO de CoolHunting, no es algo nuevo: "La tendencia 'no pants' o 'pantless' no es una invención de las 'celebs' actuales o de las 'tiktokers'. Esta tendencia ya revolucionó el sector, por aquel entonces, de las 'bloggers' allá por 2012".

Ahora, Lola Índigo le da una vuelta y la lleva al extremo, juntándola con otra de las grandes tendencias que rescató Blumarine para la temporada SS22: las mariposas.

Lola Índigo se atreve con la tendencia 'no pants' @lolaindigo

Esta tendencia dosmilera vuelve a nuestro armario de la mano de Mimi, con un 'tank top' negro semitransparente hecho en tul, de escote 'halter' y firmado por la misma casa italiana. Está decorado con el nombre de la marca en el pecho y un par de mariposas en 'strass' que todavía podemos encontrar en la página web de Blumarine por 400 euros (ref: : 2T058A-N0990).

No obstante, lo más llamativo del look de la cantante es el tanga que lo acompaña, con forma de mariposa negra y con tira doble de hilo. La prenda pertenece a la temporada pasada de Urban Outfitters y tenía un precio de 7 euros, sin embargo, ahora está completamente agotada.

