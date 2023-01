Las cinco tendencias más atrevidas del 'street style' que puedes incluir en tu armario este 2023

El 'street style', como bien indica su nombre, es el estilo que se crea y desarrolla en las calles, el que marcan las personas. Las aceras de capitales de la moda como París, Milán o Nueva York son una fuente de inspiración perfecta para aquellas que quieren adelantarse a los ritmos del mundo de la moda.

Los looks del 'street style' de los últimos meses, unidos a lo que ya hemos visto en las pasarelas, forman las tendencias que usaremos en las próximas temporadas. Estas son cinco tendencias que ya se empiezan a ver en las calles, y que, aunque tienen un toque atrevido, podremos incluir en nuestros looks este 2023.

'Total looks' de todo tipo

Si echamos un ojo a las imágenes de 'street style' en ciudades como París, Milán o Nueva York, hay dos looks que aparecen constantemente. Uno de ellos es el 'total look' vaquero, con prendas 'denim' de la cabeza a los pies. El otro, el 'total look' de cuero. El 2023 nos invita a experimentar con los tejidos y hacer eso que tanto nos han dicho que no deberíamos: juntar en un mismo look dos tejidos exactamente iguales.

'Street-style' de París Vincenzo Grillo (Imaxtree)

Jugar con las transparencias

Esta tendencia no nos es ajena en absoluto. Ya desde hace varios años, las 'it girls' han incluido las telas transparentes a sus looks, jugando a ensañar trozos de piel con cada vez más riesgo. Desde vestidos de tul, hasta tops o camisas semitransparentes, las transparencias nos acompañarán en 2023 en todo tipo de prendas y estilos.

'Street-style' de Milán Vincenzo Grillo (Imaxtree)

Sacar a la luz 'lo interior'

Las reinas del 'street style' en las grandes capitales de la moda han comenzado una tendencia que va a dar mucho que hablar este año: enseñar la ropa interior. En muchas ocasiones, además, se trata de ropa interior masculina. Ya sea como una clase de 'short' o colocándolo debajo de unos pantalones de tiro muy bajo, parece que en 2023 vamos a ver más ropa interior que nunca.

'Street style' de París Vincenzo Grillo (Imaxtree)

Estampado escocés por todos lados

Durante años, el estampado tartán ha estado muy presente en la moda, en diseños tan variados como faldas tableadas, abrigos o camisas. Este invierno hemos empezado a verlo de forma frecuente, sobre todo en americanas, sobre las pasarelas y también en las calles. Las marcadoras de tendencia ya lo han incluido en sus armarios, convirtiendo el estampado escocés en un comodín capaz de aportar un toque elegante a cualquier look.

'Street-style' de París Getty Images

Motera pero coqueta

Por un lado, las prendas efecto piel al más puro estilo 'motomami' seguirán teniendo un papel protagonista en los últimos meses. Pero este lado más motero y atrevido va a unirse a estilos mucho más clásicos, prendas que contrastan pero, sorprendentemente, pegan y mucho. Esta fotografía del 'street style' parisino lo dice todo. La chaqueta de cuero motera se combina con una camisa romántica y con unas bailarinas, un calzado coqueto y cómodo que ha vuelto para darle el toque chic a nuestros looks. Las veremos en versiones minimalistas, retro, con lazos o detalles joya...

'Street-style' de París Getty Images

¿Quieres recibir gratis todos los jueves en tu correo los mejores contenidos de belleza, moda y estilo de vida? Apúntate a nuestra Newsletter.