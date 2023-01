Fenómeno 'après-ski' o cómo vestir a la moda en la nieve (y en el asfalto), según las prescriptoras de tendencias

Cada temporada, la moda nos ofrece un ramillete de nuevas tendencias que rigen nuestra forma de vestir a los largo de siguientes meses. Existen algunas muy sencillas de seguir, como por ejemplo los colores o un determinado tejido, pero otras inspiraciones son más complicadas y necesitan de un extra de imaginación a la hora de elegir un estilismo acorde a ellas. Este invierno, una de estas tendencias para alumnas aventajadas es el 'après-ski'.

'Après-ski' es un término francés que podríamos traducir como 'después de esquiar' y es ese el aspecto que se busca para ir en consonancia con los dictámenes de la moda. Esta temporada toca lucir looks que parezcan sacados de las montañas más exclusivas, como si acabáramos de dejar aparcados los esquíes para volver a nuestro hotel de ensueño a disfrutar de una buena taza de chocolate caliente.

Estas tendencias han saltado de la nieve al asfalto y es muy importante saber cómo llevarla correctamente para no sentir que vamos disfrazadas o no estamos vestidas correctamente para la ocasión. Por ello, ficha estos tips para llevar el look 'après-ski' sin miedo.

1.Los plumíferos 'oversize'

Sea cual sea el tiempo que tengamos en el exterior, la mejor manera de abrigarse este invierno son los plumíferos en su formato más 'oversize', según la tendencia 'après-ski'. Si quieres que se adapte a esta moda al 100% busca aquellos con guateado horizontal y, al ser posible, con un cinturón a la cintura, como el de la imagen. Aunque los podemos encontrar en muchas longitudes, nosotras nos decantamos por los más largos.

2. Pantalón de esquí

A finales de 2021, Miu Miu sorprendió a todos (y se adelantó a las tendencias) con una colección inspirada en la ropa para hacer deporte en la nieve, sacando unos pantalones acolchados lavanda que rápidamente se volvieron tendencia. Si quieres hacerte con uno, busca aquel que, o bien su diseño sea guateado o que el tejido sea técnico y repela la humedad.

Si nos decantamos por los acolchados, estos suelen ser bastante anchos, por lo que tendríamos que compensar con un jersey muy finito o uno que sea 'crop-top', como el que vemos en la imagen. En el caso de que sea ajustado al cuerpo, un jersey de punto con el cuello subido en la misma tonalidad quedará perfecto.

3. Jerséis 'après-ski'

Otro de los imprescindibles de esta tendencia que no paramos de ver por todas partes son los jerséis de espíritu alpino. Se reconocen rápidamente gracias a las grecas y cenefas con las que son decorados. Aunque los más tradicionales tienen las decoraciones en la zona de los hombros y el pecho, también los podemos encontrar con el estampado por todas partes. La mejor forma de combinarlos es con unos leggings y unas botas tipo Ugg o yeti.

4. Botas de nieve

Un elemento bastante característico de esta estética son las botas de nieve o tipo yeti que, con el regreso de la moda Y2K, han vuelto a ser relevantes en el 'street style'. Se trata de unas botas que pueden tener o no plataforma, en colores claros como el beige, marrón o blanco y suelen llevar cuerdas y pelito sintético.

Al ser tan grandes, podemos combinarlas con leggings o vaqueros pitillo, ya que los pantalones deben de ir por dentro. Otra opción es con vestidos y faldas, aunque estos no tienen que ser veraniegos para evitar que el look quede demasiado extraño.

5. Jerséis finos de cuello subido

Si hablamos de los jerséis, más allá de sus colores y estampados no podemos dejar de apuntar un detalle de suma importancia en la tendencia 'après-ski' como son los de cuello vuelto, cisne o perkins.

Para combinarlo y seguir esta estética, podemos optar por las prendas que hemos mencionado antes, como los pantalones de esquí, botas de nieve y un abrigo acolchado.

Encuentra los imprescindibles

Las rebajas son un momento ideal para hacernos con esas prendas que queremos, por lo que si quieres empezar a lucir el estilo 'après-ski', es la ocasión perfecta. Ficha estos ejemplos con descuento para renovar tu armario sin que sufra el bolsillo.

Por menos de 60 euros tenemos este abrigo acolchado de H&M de diseño 'oversize', cuello alto y cinturón. El largo es ideal para llevarlo con faldas y vestidos sin pasar frío y, pese a ser 'puffy', se adapta perfectamente a nuestra silueta. De 79,99 € lo encontramos a 59,99 € (ref: 1104440001).

Los leggings en uno de los 'must have' de este estilo y si además son muy calentitos, mucho mejor. Aunque hay de muchos colores, nosotras nos quedamos con el blanco y el negro, como con estos de Oysho que aguantan la temperatura hasta -1º, perfecto para las temperaturas de la ciudad. Está disponible en la web de la firma y lo encontramos rebajado de 29,99 € a 22,99 € (ref: 1225/225).

En cuanto a jerséis básicos, todas tenemos alguno guardado en el armario, pero las rebajas son el momento perfecto de actualizarlos o ampliar la colección con los colores tendencia de la temporada, como el lavanda. Lo podemos encontrar en Zara de 22,95 € a 15,99 € (ref: 1509/104).

Si buscas algo más clásico, un jersey de punto alpino es la decisión perfecta. En las rebajas de El Corte Inglés podemos encontrar este beige de cuello redondo y detalles de cenefas en tonos amarillos y marrones de Sfera. De 29,99 € ha pasado a costar 19,99 €.

Las botas 'apres-ski' es una de las últimas tendencias que han aterrizado, por lo que puede ser un poco complicado hacerse con ellas en las rebajas. Sin embargo, nosotras lo hemos conseguido. En Merkal hemos encontrado estos botines con plataforma de la marca NYC, que combinan el nylon, las cuerdas y los detalles de pelo. Además, el interior está forrado, por lo que son muy calentitas. De 35,99 € han pasado a costar 19,99 € (ref: 22222CSN4TN2E12).

