La ropa habla pero a veces oculta muchas cosas

Llega el verano. Ya ha llegado, para ser exactas. Empiezan los malabares para ver qué hacer. Con los niños, con las mascotas, con las maletas. Una vez que todo esto está coordinando (que no es poco) llega el siguiente drama. Quizá el primero. Ponerse un bañador. Aaaaaamigas.

¿A quién le queda bien la ropa del año pasado? Qué levante la mano la que se mire al espejo y se vea bien. Independientemente de la talla.

En esta nueva sociedad donde todos promulgamos el body positive, las que nos sobran los kilos nos miramos al espejo y sabemos que estamos gordas, pero no solo eso, es que la gente nos dice que estamos gordas (total, como somos ‘happys’, la talla no importa y la queremos igual).¿Acaso piensan que no tenemos espejos?

Por mucho que todas sonriamos en una XL nos encantaría caber en la ropa de muestrario. Quién diga lo contrario, miente. Todo es difícil cuando no estás dentro de las tallas de las tiendas que ahora están en rebajas.

Si tan de moda están las lorzas... tenlas tú

Lo complicado de todo esto es que la grasa termina siendo un amasijo donde se mezcla la seguridad personal con modelitos que nunca te podrás poner. Y en tu mente, más o menos formada, se entrecruzan mensajes que ni siquiera sabes si puedes descifrar. Mucha gente echa la mano al bolsillo para saber cuánto puede gastar en rebajas y tú, además de eso, debes tener en cuenta dónde puedes comprar. Dónde vas a encontrar algo que tape todas las lorzas que la gente dice que ahora están de moda pero que tú (y yo) no sabes dónde acomodar.

Todo es difícil cuando no estás dentro de las tallas de las tiendas que ahora están en rebajas

Quizá hoy me haya puesto un poco profunda de más. No sé si esta es la idea que tenían en mujer.es cuando me encargaron esta columna (prometo volver al redil). Pero hoy quería contar esta historia. Quería decir que cuando #LaRopaHabla, muchas veces lo que hace es soltar un montón de adjetivos para ocultar historias difíciles, distintas, llenas de obstáculos.

A diario recibo mensajes en mis redes sociales de muchas mujeres, de todas las edades. Frustradas. Agobiadas. Sobrepadas. Hundidas por un estándar que nunca podrán alcanzar. Así que aprovecho este espacio que me dan para contaros que sí. Que quizás debamos dejar de tomarnos esa cerveza antes de comer. Que sabemos que tenemos que cambiar las patatas por lechuga y que ya no sólo es una cuestión de estética, sino de salud. Pero desde aquí quiero contar que no es fácil y que a veces los medios de comunicación llamados 'femeninos' lo ponemos más difícil todavía.

No estáis solas. Os leemos. Y qué sepáis que las que estamos al otro lado no somos gente que camina sobre las aguas, sino que también luchamos por entrar el vaquero todos los días. Así que queridas amigas. Qué sepáis que la operación bikini consiste en ponerse el traje de baño e ir a la playa. Si nos sobran los kilos y queremos perderlos de vista, hay que ponerse en manos de profesionales. Intentemos encontrar nuestra talla perfecta. Que no es la que marca un catálogo de ropa interior, sino la que diga que estás sana porque, amiga, eso es lo que te tiene que dar la base para ser feliz.

¿Quieres recibir gratis todos los jueves en tu correo los mejores contenidos de belleza, moda y estilo de vida? Apúntate a nuestra Newsletter.