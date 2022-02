¡GRACIAS! Así, todo lo grande que me permiten las mayúsculas. Se las podría dar a ustedes (que también) por las bonitas palabras de acogida de esta columnista novata, pero las quiero hacer extensivas a los actores y actrices españoles. No porque hayan hecho buenas películas (ese no es mi negociado) sino por tomarse en serio una alfombra roja. Todavía estoy maravillada por las preciosidades que pudimos ver en los Premios Goya del pasado fin de semana. Qué oigan, los estilismos nos pueden gustar más o menos, pero se lo han trabajado y eso a mí ya me basta.

De Dior. GTRES

Arreglarse cuando se nos solicita no tiene ideología política, ni género: es una muestra de educación. Me pueden llamar snob, pero lo cierto es que nuestros abuelos sacaban los mejores trajes, aunque fueran remendados, para las ocasiones especiales. Estaba ya un poco harta de mamarracheo en zapatillas y chaquetas dos tallas más grandes por aquello del “qué dirán si me pongo guapo”.

En la gala de los Goya estaban Impecables la mayoría de los hombres con elegantísimos smokings. De todos ellos me quedo con Álvaro Morte y su diseño cruzado de Paco Valera. Todo estaba en su sitio, aunque sí, sé que estarán pensando que la percha ayuda. Pero vayamos a los detalles. Las mangas de la camisa sobresaliendo un dedo de la impecable chaqueta. La pajarita de tamaño proporcionado, bien colocada y sobre una camisa con el toque original de los botones en contraste. Los pantalones apoyando ligeramente sobre un zapato de cordones en brillo. No le fallaba ni el reloj, que era de correa de cuero, lo que manda la etiqueta en momentos de gala.

Con esmoquin de Paco Varela; reloj de Breitling y gafas de Cutler and gross. GTRES

Importante: que tú lleves la ropa y no al revés

De las mujeres me quedo con la soberbia elegancia de Ángela Molina con un conjunto de Dior con encaje y flecos. Su melena canosa al viento y muchísima actitud. Porque, queridos lectores, les voy a contar un secreto, lo más importante en un momento como este es ‘creérselo’. Es decir, que tenemos que ser nosotros los que llevemos el traje y no al revés. Es la clave para que cualquier estrambótico modelo no resulte un disfraz. De actitud iban también sobradas MIlena Smit, con un Balmain perfecto para mantener la distancia social que exige el Covid o Carmen Machi con una capa de Redondo Brand que ya quisiera tener yo en mi armario.

Con diseño de Redondo Brand; joyas de Suárez y sandalias de Christian Louboutin. GTRES

Estilismo campestre

Pero volvamos al mundo de los que no pisamos alfombras rojas y vayamos a algo menos glamuroso pero mucho más terrenal, campestre incluso, me atrevería a decir. Ya se han celebrado las elecciones en Castilla y León y ojalá los políticos lleguen a un acuerdo. No sólo porque es su trabajo y responsabilidad, sino porque no sé si estamos preparados para volver a ver una campaña electoral como la de las pasadas semanas. Vacas, ovejas, halcones, toros, tractores, viñas… Con los actos de estos pasados días podríamos inaugurar una sección que se llame ‘Políticos haciendo cosas’. El mundo rural ha saltado a la cabeza de las discusiones y los políticos han salido de sus despachos para patearse la España rural.

Pablo Casado en Palencia Instagram / @pablocasadoblanco

Todavía no sé qué me ha sorprendido más, si los que se han dedicado a sujetar animales vestidos para una reunión con los directivos del IBEX o los que se han disfrazado para la foto. Un refrán español dice aquello de ‘Donde fueres haz lo que vieres’ pero pongamos un poco de sentido común a nuestros estilismos, ese es el mejor truco de estilo.