La influencer de 22 años que es un clon de Lady Di y recrea sus looks más icónicos

Lady Di marcó un antes y un después en la historia con su estilo tan personal. Tanto es así que hay jóvenes como Rose Nora, la influencer neerlandesa de 22 años, que rinden tributo imitando sus looks más icónicos.

En redes sociales desde hace años y con una pasión desmedida por la estética de los 70, la influencer de 22 años Rose Nora (@rosenoraanna) ha adoptado el papel de clon o doble oficial de la Princesa de Gales. ¿Qué opinan los usuarios de Instagram con esta viral (y particular) prescriptora?

¿Clon o simple imitadora? Así es Rose Nora en redes sociales

Recrea sus looks más icónicos, se peina como ella e incluso posa como ella en autoretratos que comparte con los más de 200 mil seguidores. Rose Nora, a pesar de su éxito como clon de Lady Di, llegó a dar por finalizada su era como doble de esta en 2022 pero cuando el diseñador Ryan Jude contactó con ella para recrear el vestido que Diana llevó en el Festival de Cannes en 1987 no pudo decir que no.

Los comentarios en redes sociales sobre Rose Nora no llegan a un acuerdo unánime sobre su parecido o no con Lady Di. Los más fieles a la Princesa encuentran en la influencer a una joven bella que admira los años 60 y 70 pero que está alejada de lo que fue en realidad Diana de Gales.

La verdad detrás de este perfil viral es que existe un gran trabajo de estilismo y producción para ser fiel a la realidad de lo que fue Lady Di y trabaja por buscar incluso localizaciones similares a las que conquistó la Princesa.

Con respeto y admiración, Rose Nora disfruta "viajando en el tiempo" homenajeando décadas pasadas e iconos de las mismas en la moda. ¿Cuál será su próximo personaje vintage en el que se convertirá?

