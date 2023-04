El de Victoria Federica y otros cuatro looks de famosas que nos muestran cómo enseñar nuestra ropa interior

En las últimas temporadas, estamos sacando nuestra ropa interior a relucir. Es una de las microtendencias que más arrasa entre las 'celebrities' e 'influencers' este 2023, con looks que consisten en ir en ropa interior por la calle, ya sea en braguitas, body, calzoncillos o sujetador. La última en unirse a esta atrevida moda ha sido nada menos que Victoria Federica.

La nieta del rey emérito, que roza los 250.000 seguidores en sus redes sociales, ha deleitado a los usuarios de Instagram con un atrevido conjunto: un favorecedor corsé lencero de encaje y color negro, una prenda de ropa interior que dejaba al descubierto su abdomen y que conjuntaba con un pantalón denim de tiro bajo. El cinturón negro con hebilla le daba el toque dosmilero al look.

Victoria Federica. INSTAGRAM

Victoria Federica es una habitual en la vida nocturna madrileña y, como ha sucedido en esta ocasión, sus looks siempre dan mucho de qué hablar. La hija de la infanta Elena y Jaime Marichalar ya se ha convertido en referente para el mundo de la moda, y looks como estos inspiran a muchas en su búsqueda del look perfecto para una noche de fiesta.

Otros looks para sacarle partido a tu lencería

Pero Victoria Federica no es la única que echa mano de su cajón de ropa interior para crear outfits de fiesta. La tendencia 'no pants' nos ha acostumbrado a sacar a la calle nuestras piezas de ropa interior sin complejos, mostrando calzoncillos, bragas y sujetadores sin complejos y combinándolos con cientos de prendas diferentes.

No es novedad que el sexy-aesthetic esté tomando el control de los looks de street style que vemos por todos lados. Cada vez vemos más prendas de ropa interior en los looks de calle, una tendencia que se vuelve fiestera y nocturna cuando le añadimos encajes y colores negros como ha hecho la sobrina del Rey.

Si quieres sumarte a la tendencia de mostrar tu sujetador o corsé de encaje, pero no quieres usarlo solo, puedes ponerte encima una chaqueta de piel, una americana o una camisa. Llevarlo con un traje de sastre como hizo Laura Escanes también es una opción que nos encanta, la combinación perfecta de elegancia con un twist más sensual.

Laura Escanes con sujetador y traje Getty Images,

Otra opción ideal, perfecta para una noche de fiesta, es mostrar tu ropa interior debajo de un vestido transparente, el conocido como 'naked dress'. Este puede ser de color negro o incluso de algún color o estampado más especial, como el que eligió Rita Ora para los Globos de Oro. La cantante mostró su ropa interior a través de un vestido transparente decorado con encaje de color morado, una opción muy atrevida y sensual.

Rita Ora en los Globos de Oro Getty Images for Netflix

La última opción, perfecta si quieres mostrar tu ropa interior, pero de una forma discreta y sin transparencias, es dejar asomar el borde de tu lencería entre la ropa. Violeta Mangriñán ha sido una de las 'influencers' en unirse a la moda de enseñar su ropa interior, y lo hizo llevando unos calzoncillos por debajo de sus pantalones denim de tiro bajo, que dejaban ver la parte superior de esta ropa interior masculina. Combinó los calzoncillos con un top blanco estilo sujetador, una opción ideal si quieres sumarte a la tendencia que triunfa esta primavera.

Violeta Magriñan con un look enseñando la ropa interior Instagram / @violetamagriñan

Una de las 'influencers' que más luce esta tendencia es Chiara Ferragni. Con la subida de las temperaturas, la italiana ha desechado los pantalones y ha salido a la calle con looks atrevidos como este, para el que ha llevado un body 'cut-out' y una chaqueta de piel. Para no dar sensación de desnudo, la influencer utiliza prendas 'oversize', como pueden ser la chaqueta y los zapatos, sumándole una gorra y el bolso de Gucci para vestir algo más. Sin duda se trata de un estilismo muy atrevido que solo las más valientes se atreverán a llevarlo, sobre todo en los festivales de este verano.

Chiara Ferragni con un body y chaqueta de cuero Instagram / @chiaraferragni

¿Quieres recibir gratis todos los jueves en tu correo los mejores contenidos de belleza, moda y estilo de vida? Apúntate a nuestra Newsletter.