Cuando un famoso tiene éxito en su campo, ya sea en la música, la actuación o el modelaje, suelen pensar que, en otros negocios, también tendrán la misma suerte. Prueba de ello son Rihanna, Selena Gómez, María Pombo y Victoria Beckham, con firmas muy cotizadas que se han convertido en básicos para muchísimas personas.

Tener un nombre puede ayudar a despegar tu marca, sin embargo, no asegura que al final no se acabe estrellando o hundiendo como otra cualquiera. A veces, la transición de actriz, modelo o cantante a una diseñadora de moda en ciernes es perfecta, pero otras, sin embargo, pueden convertirse en una de las mayores manchas de su currículum.

Ya sea por tener ventas bajas, precios desorbitados o ser muy poco relevantes, algunas de estas tiendas han acabado cerrando o simplemente nos hemos olvidado completamente de que existen.

1. Patricia Conde

Patricia Conde y uno de los conjuntos de su marca Getty Images/Pati Conde by Dándara

Patricia Conde es una apasionada de la moda, por lo que no es descabellado que la presentadora se lanzase a crear su propia marca: Pati Conde Collection by Dándara. Se trata de prendas muy femeninas que, según relata la propia firma, "es un reflejo de su estilo personal, coqueto, retro y con el sello hecho en España".

Sin embargo, la marca fue cayendo poco a poco en el olvido, con una cuenta de Instagram sin apenas actualizaciones y ninguna colección nueva. A día de hoy, solo podemos encontrar las prendas en tiendas de segunda mano y una falda en Xaotiq en oferta.

2. Alexa Chung

Alexa Chung y uno de los vestidos de su marca Getty Images/ALEXACHUNG

En la segunda mitad de la década del 2000, Alexa Chung se convirtió en la 'It Girl' del momento. Su cuenta de Instagram era una de las más queridas y su relación con Alex Turner, cantante y líder de la banda Arctic Monkeys, la convirtieron en toda una 'influencer'.

Con tanta popularidad a sus espaldas, decidió lanzar ALEXACHUNG, una marca de ropa homónima basada en su estilo juvenil, pero sofisticado. Los diseños juguetones a medio camino entre la estética francesa e inglesa tuvieron una muy buena acogida. Sin embargo, tras 5 años, la firma echó el cierre definitivo hace casi un año por el impacto que tuvo tanto el COVID como el Brexit en el negocio. Sin embargo, los documentos presentados ante Companies House en 2020 muestran que para el año fiscal que comenzó el 1 de abril de 2019, la firma de Chung, Alpha Charlie Limited, tuvo pérdidas de unas 2,3 millones de libras.

3. Jennifer Lopez

Jennifer Lopez y Naomi Campbell desfilando para Sweetface Fashion Getty Images

Canta, baila, actúa, se ha casado con el amor de su vida... Pero no todo puede ser perfecto. En el 2003, Jennifer López sacó su marca de moda, Sweetface Fashion, pero no todo fue cómo esperaban.

En el 2009, la firma dio el adiós: "A la luz de las nuevas estrategias de la compañía, hemos decidido hacer una pausa en la línea Sweetface mientras nos preparamos para reintroducir la marca en un futuro cercano, con nuevos puntos de mensaje y un punto de vista de la moda completamente nuevo", dijo la compañía en un comunicado. Sin embargo, han pasado 14 años y la marca no ha vuelto a ver la luz del sol.

4. Lindsay Lohan

Lindsay Lohan y uno de los modelos de su firma Getty Images/6126

Lindsay Lohan es el mejor ejemplo de resiliencia. Desde muy pequeña ha estado trabajando en la industria del entretenimiento y, a pesar de todos sus problemas a lo largo de los años, ha conseguido salir adelante. Sin embargo, su firma no tuvo tanta suerte.

La marca de moda de Lindsay Lohan se llamaba 6126 y fue lanzada en 2008 con una línea de leggings. La marca tuvo un éxito inicial, pero en 2009, Lohan se enfrentó a varios problemas personales que afectaron su carrera, incluyendo problemas legales y problemas de abuso de sustancias. En consecuencia, la marca 6126 también se vio afectada y tuvo dificultades para mantenerse a flote. A pesar de que la marca se expandió en los años siguientes para incluir otros productos, como vestidos y ropa de noche, 6126 finalmente cerró en 2015 debido a una combinación de factores, incluyendo una disminución en las ventas y la falta de apoyo financiero.

5. Úrsula Corberó

Úrsula Corberó el pasado 1 de marzo en la semana de la moda de París Getty Images

Tras ganar acabar su contrato de la serie Gran Reserva y después de unos meses de sequía profesional, Úrsula Corberó quiso probar suerte en el mundo de la moda y en el 2012 montó una tienda de ropa, franquicia de unos amigos de sus padres, ubicada en la milla de oro de Madrid que sería el plan B perfecto por si su carrera en el mundo de la actuación llegaba a su fin.

Como todo fue bien, en 2014 creó Ursulolita, su propia marca de estética hippy en la calle Claudio Coello de la capital. Sin embargo, competir con grandes firmas de lujo, el alto alquiler (unos 4.000 €) y las pocas ventas, le llevó a cerrar en el 2016.

6. Natalie Portman

Natalie Portman y uno de los zapatos de su colección Getty Images/Cortesia

En el 2008, Natalie Portman quiso probar suerte como diseñadora creando una línea de zapatos veganos con Té Casan. Su colección consistía en una veintena de modelos realizada en materiales ecológicos con un precio que rondaba los 200-300 dólares.

Muchas personas encontraron los zapatos demasiado caros para el diseño que tenían y no fueron un éxito tan grande como esperaban en un principio, por lo que ese mismo año la empresa se vio obligada a cerrar por las bajas ventas.

7. Miley Cyrus

Miley Cyrus y una de las camisas de su colección con Max Azria Getty Images/Miley Cyrus & Max Azria

Un par de años antes de dejar de ser una chica Disney, Miley Cyrus y Max Azria lanzaron una firma con el nombre de ambos con un estilo femenino y juvenil, con diseños que reflejaban el estilo personal de Miley Cyrus y la experiencia en diseño de moda de Max Azria.

La marca tuvo cierto éxito inicial, pero cerró en el año 2014 por razones no especificadas oficialmente. Además, Miley Cyrus & Max Azria recibió críticas mixtas por sus diseños y precios, lo que podría haber afectado a su imagen dentro del mercado.

8. Beyoncé

Beyoncé y su firma House of Deréon Getty Images/House of Deréon

Aunque ahora Ivy Park es todo un éxito, sus primeros pasos en el mundo de la moda como diseñadora no lo fueron tanto. House of Deréon fue una marca de moda fundada en el año 2004 por la cantante Beyoncé y su madre, Tina Knowles. La marca ofrecía una amplia gama de ropa y accesorios para mujeres, con un enfoque en prendas de vestir de alta gama y diseños sofisticados.

La marca llevaba el nombre de la abuela de la cantante, Agnèz Deréon, quien había sido modista en Luisiana y había pasado sus habilidades de costura a su hija, Tina. La marca se inspiró en el legado de la familia de Beyoncé y en su propia estética, y contó con diseños exclusivos y colaboraciones con otros diseñadores. Sin embargo, la marca no logró alcanzar el éxito esperado y en el año 2012, la compañía matriz de House of Deréon anunció que cerraría la marca.

9. Avril Lavigne

Avril Lavigne y uno de los diseños de Abbey Dawn Getty Images

Avril Lavigne fundó su línea de ropa, Abbey Dawn, en 2008, en el apogeo de su carrera. La línea de moda lleva el nombre del apodo que tenía cuando era niña y encarnaba todo lo que es Avril. La cantante tenía un look femenino pop-punk y eso es exactamente lo que había en Abbey Dawn: mucho rosa, calaveras y tachuelas.

Desafortunadamente, la línea no despegó tanto como ella quería. No fracasó tanto como otras líneas de ropa en esta lista, pero aun así no funcionó bien. La línea tiene cuentas en redes sociales y un sitio web, pero no hay ningún producto.

¿Quieres recibir gratis todos los jueves en tu correo los mejores contenidos de belleza, moda y estilo de vida? Apúntate a nuestra Newsletter.