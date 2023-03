Este viernes volvía Georgina Rodríguez a Netflix en medio de un huracán de críticas sobre su elevado tren de vida. Las fotos con collares rebosantes de diamantes, bolsos que cuestan más que una casa o sus desafortunadas palabras sobre Arabia Saudí y la libertad de las mujeres no han sentado muy bien a muchísimas personas. Sin embargo, el estreno de la segunda temporada de Soy Georgina ha sido todo un éxito.

La 'influencer' ha logrado colocarse como la primera tendencia en la plataforma de 'streaming', donde ha compartido los detalles más íntimos de su vida hasta el momento, desde su día a día en el país árabe hasta el embarazo y la pérdida de uno de los bebés que estaba esperando.

Para celebrar el estreno, Georgina se acercó a una de las oficinas de Netflix dónde posaba despreocupada con uno de sus famosos bolsos y un look bastante casual, con una sudadera, unos vaqueros y una camiseta. Eso sí, con unas buenas sandalias con taconazo y plataforma.

Sin embargo, lo que nos ha llamado mucho la atención ha sido la camiseta que ha escogido para la ocasión. Lejos de prendas mucho más caras de firmas como Vetements, Balenciaga o Gucci, la 'influencer' ha llevado una prenda con su cara estampada. Bueno, con el cartel promocional de la segunda temporada de Soy Georgina estampado.

Georgina Rodríguez en una de las oficinas de Netflix @georginagio/INSTAGRAM

Parece ser que esta camiseta forma parte de su 'merchandising', no obstante y al igual que sus bolsos, no se venden por ninguna parte. No hemos parado de buscar por tiendas, Instagram e incluso la página oficial de Netflix, hasta que por fin la hemos encontrado.

Por raro que parezca, hemos dado con ella en Vinted y está a la venta por sólo 12 euros, aunque habrá que darse prisa porque quien llegue primero, se la queda. La usuaria que la vende es lucialopez_13 y, aunque no sabemos de dónde la ha sacado, es igual a la que lleva Georgina en la foto.

La camiseta de Georgina en Vinted lucialopez_13/VINTED

En el momento de la publicación de este artículo, la camiseta todavía sigue a la venta, pero también nos hemos topado con otra versión para las fans más 'darks' de la 'influencer'. Se trata de otra en color negro que se vende por 8 euros. En cuanto a las tallas, la blanca es una S/XS, mientras que la negra es una S.

GALERÍA | Los looks más explosivos de Georgina Rodríguez

¿Quieres recibir gratis todos los jueves en tu correo los mejores contenidos de belleza, moda y estilo de vida? Apúntate a nuestra Newsletter.