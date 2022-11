La capa de invierno, el accesorio perfecto que llevan Marta Ortega y la reina Letizia para para un elegante look de otoño

La temporada de otoño está repleta de eventos y, aunque sea pronto, muchas ya estamos dándole vueltas a los looks que llevaremos en Navidad. Buscando inspiración, es imposible pasar por alto una prenda que ha entrado pisando fuerte en esta temporada otoño-invierno. Hablamos de las capas, una prenda que queda ideal tanto a invitadas como en looks de noche. Y Marta Ortega nos ha enseñado cómo llevarla para un triunfo asegurado.

A principios de octubre, la presidenta de Inditex acudió a la celebración de la gala BoF500, en París, con un look que atrajo todas las miradas. Ortega llevó un sencillo 'slip dress' negro de tirantes, una opción clásica que encaja con casi cualquier evento que nos imaginemos. Pero lo que convirtió el look en un estilismo de sobresaliente, no fue el vestido, sino una capa negra de gasa transparente que se convirtió en el sueño de muchas.

Y no es de extrañar, ya que la capa es un accesorio que ha venido pisando fuerte este otoño y que promete quedarse con nosotras todo el invierno. Es la forma más elegante de abrigarnos cuando tenemos un evento especial y quedan genial con un vestido de invitada.

Después de soñar con ella durante unas semanas, la capa que llevó Marta Ortega ya está disponible en Zara, junto con el resto de su nueva colección de fiesta que nos anima a empezar a pensar en nuestros looks navideños. Esta capa semitransparente y con lazada no es el único diseño que ha llegado a la web de la marca. Podemos encontrar otras cuantas capas con diseños diferentes, algunas incluso con lentejuelas o terciopelo.

Capa transparente (P.V.P. 45,95 EUR) Zara

Para combinar esta pieza, nada como seguir el ejemplo de la presidenta de Inditex para un acierto asegurado, especialmente si es una de color negro. Con un vestido sencillo, del mismo largo que la capa, conseguiremos el estilismo más elegante para una noche de fiesta.

Otras formas de llevar una capa

Puede que una capa transparente no sea la prenda perfecta para abrigarnos en noches frías, pero hay otras opciones que nos salvarán de un resfriado manteniendo intacto nuestro estilo.

Una forma muy cómoda y discreta de incluir una capa en nuestro look de invitada de invierno es con una chaqueta-capa, una prenda que una las dos cosas para aportarnos abrigo y estilo. La marca de diseño The IQ Collection, que ya ha vestido a algunas como la reina Letizia o Tamara Falcó, tiene esta chaqueta con forma de capa entre las piezas de su colección.

Otra opción para incluir esta prenda en nuestros looks, esta vez en aquellos más casuales, es hacernos con una blusa en forma de capa, si es transparente mejor. Puedes llevarla simplemente a modo de blusa, combinada con una falda negra y botines de tacón o unos pantalones de cuero, o con un vestido largo para darle un toque original a un básico. En Zara tienen esta opción por 29,95 euros, una blusa que nos va a solucionar seguro algún que otro look navideño.

Blusa con forma de capa Zara

Otra de las que más ha llevado capas en sus looks ha sido la reina Letizia, que suele incluir a menudo estas prendas en sus looks. La última ocasión fue hace solo unos días, cuando la reina llevó una capa de Carolina Herrera en su visita a Asturias. Se trataba de una capa de lana, bicolor y con grandes bolsillos delanteros, que Letizia combinó con unos pantalones de campana negros.

La reina Letizia en Asturias Jesus Briones (GTRES)

Es una inspiración perfecta para incluir una capa muy abrigada en nuestros looks de invierno. Definitivamente, se ha convertido en una prenda de abrigo indispensable en esta temporada, una pieza singular que siempre aporta sofisticación.

¿Quieres recibir gratis todos los jueves en tu correo los mejores contenidos de belleza, moda y estilo de vida? Apúntate a nuestra Newsletter.