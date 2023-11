Kim Kardashian impacta con un top semitransparente hecho solo con cristales de Swarovski que deja su pecho al descubierto

Como toda historia de amor, el 'affaire' entre Kim Kardashian y la moda ha sido complicado. Con una imagen pública manchada por su participación en el 'reality show' Keeping Up with the Kardashians y la palabra "vulgar" pegada a su nombre, muchos diseñadores ni siquiera querían vestirla para evitar que su firma no quedase asociada a la figura de la 'influencer', según cuenta la exeditora de Vogue France, Carine Roitfeld.

Con el paso de los años, la empresaria ha demostrado tener un buen ojo a la hora de vestir y, aunque arriesga con looks extremadamente ajustados y sexies, nos ha regalado grandes momentos estilísticos que al final han pasado a la historia de la moda, como son su vestido para la MET Gala de 2019, Camp: Notes on Fashion, en la que llevó un conjunto de látex y cristales, diseñado por el propio Thierry Mugler o el 'total look' fucsia para su monólogo en Saturday Night Live.

Estos hitos sumados a los diseños de Skims que han pasado de ser simples prendas de lencería a un 'must have' en el armario (recordemos los vestidos extralargos de licra que no paramos de ver en todas partes), han conseguido que Kim Kardashian no solo sea un personaje importante dentro del mundo de la moda, sino también una diseñadora con la que las firmas que la repudiaban ahora quieren colaborar.

Este ha sido el caso de Swarovski, que se ha aliado con Skims para crear una colección exclusiva de joyas corporales, prendas íntimas y 'prêt-à-porter' diseñados por la Kardashian favorita. Para presentar esta colaboración, tanto la firma de joyería austriaca como la socialité dieron una fiesta en la que, por supuesto, Kim fue la protagonista.

El look de Kim Kardashian en la presentación de la colaboración de Skims con Swarovski Getty Images

La empresaria llegó al 'photocall' un look diseñado para ella por Swarovski y luciendo una de las prendas que podemos encontrar en la colección: unos bóxer blancos de algodón y cinturilla adornada con el nombre de la colaboración con cristales. La prenda, con un precio de 70 euros, está ya completamente agotada en todos sus colores, aunque cuenta con lista de espera.

Sin embargo, lo verdaderamente especial de su 'outfit' eran el top y la minifalda, confeccionados por cristales de Swarovski unido entre sí, como si estuvieran pegados a su cuerpo. Si bien la falda estaba por encima de la prenda interior, la parte de arriba (con cuello) vuelto, dejaba su pecho al descubierto.

Si bien Kim Kardashian es fiel seguidora del movimiento 'free the nipple' (tanto por su último sujetador con pezones incorporados, como por llevar camisetas en los que se transparentan), esta vez ha recurrido a un truco para no mostrarlos, no solo porque no le apetezca, sino también para preservar su integridad, porque no tiene que ser agradable que se quede pillado entre dos cristales.

El truco de Kim Kardashian para no enseñar los pezones

Para mantener a salvo esta parte de su anatomía, la 'influencer' ha optado por unas pezoneras que no solo los tapan, también levantan el pecho para conseguir el mismo efecto que un sujetador, pero sin llevarlo.

Cubrepezones con efecto 'push-up' de Tezenis Tezenis

Un ejemplo lo podemos encontrar en Tezenis, con efecto 'push-up' para el pecho, que se adhiere de forma respetuosa a la piel. Gracias a su color pasa completamente desapercibido y, además, para las prendas transparentes, también sirve para looks muy escotados o con la espalda abierta (6,99 euros / ref: 1AC261).

¿Quieres recibir gratis todos los jueves en tu correo los mejores contenidos de belleza, moda y estilo de vida? Apúntate a nuestra Newsletter.