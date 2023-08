Kim Kardashian, irreconocible con su cambio de look más arriesgado hasta la fecha

Después de unas vacaciones en Tokyo por todo lo alto junto a su hija, North West, Kim Kardashian vuelve a disfrutar de su mansión y la tranquilidad que nos da estar de nuevo en nuestra casa tras varios días sin parar de hacer turismo.

Sin embargo, parece que ese descanso le ha durado poco, ya que acudió junto a su madre a la TIAH 5th Anniversary Soiree, una fiesta en la que también estuvieron Eva Longoria, Ava Max, Diego Boneta, Jeff Bezos y nuestra protagonista. Como siempre, la mediana de las Kardashian se convirtió en el centro de atención con su cambio de look, con el que no parecía ella.

Si es cierta la frase que decía Coco Chanel de "una mujer que se corta el pelo está a punto de cambiar su vida", parece ser que Kim está en un periodo de constante cambio. Esta es la tercera vez en el mes que la empresaria juega con su pelo, y es que primero la vimos con un 'bob' despuntado, después, con una larga melena rubia y, ahora, debuta con un microflequillo que nos ha obligado a mirar la foto dos veces para asegurarnos de que era realmente ella.

Kim Kardashian en la fiesta 'TIAH 5th Anniversary Soiree' Getty Images

Pese a que se trate de un postizo, la 'influencer' apareció en la fiesta con un 'baby bangs', flequillo que popularizó Audrey Hepburn gracias a Desayuno con diamantes y con el que ya se habían atrevido Bella Hadid, Zendaya, Emma Watson e incluso Úrsula Corberó. Un corte que tiene tanto amantes como detractores.

"El 'baby bangs' o microflequillo es un flequillo corto que queda por encima de las cejas y que aporta una imagen atrevida y moderna. Puede cortarse recto o añadiendo textura, bien despuntado o con asimetría. Es una buena opción para armonizar rostros alargados y acortar visualmente una frente ancha. También combina bien con facciones suaves y delicadas, porque les añade un punto de fuerza y definición que les favorece mucho", nos cuenta la estilista Charo García, directora de Ilitia Beauty & Science.

En el caso de Kim Kardashian, la experta añade que ha escogido un flequillo recto y ligeramente despuntado que favorece sus facciones y consigue un rostro más juvenil. "Con este nuevo look la actriz enfatiza la mirada y se suma a un look fresco y muy juvenil. Aunque para esta ocasión al mostrarlo con un recogido en moño de su larga melena, le da un plus de sofisticación y elegancia a su total look, dándole el protagonismo 100% a su nuevo 'baby bang'".

Cómo peinar y mantener el 'baby bangs'

Aunque parezca un estilo sencillo, como todos, tiene su truco y si queremos que nos quede perfecto, tendremos que seguir los consejos de Charo García, aunque siempre dependerá del estilo y acabado que busquemos.

"Si es recto y definido, habrá que trabajarlo con cepillo y secador, siempre aplicando previamente un protector térmico. En cambio, si es despuntado y lo que queremos es que mantenga esa textura, podemos aplicar sobre el cabello húmedo un poco de producto de peinado y dar la forma con los dedos", recomienda la experta.

Una de las ventajas que tiene este flequillo, es que no nos tendremos que preocupar mucho de su crecimiento, ya que con el paso de las semanas podemos dejar que crezca sin que nos tape la vista. Pero si lo que queremos es mantenerlo, "será importante retocar en el salón de peluquería regularmente en función de la velocidad con la que crezca, aunque suelen ser unas 3-4 semanas".

